Суд арестовал мотоциклиста, сбившего женщину и ребенка под Волгоградом

ВОЛГОГРАД, 15 янв – РИА Новости. Суд арестовал на 25 суток мотоциклиста, который пьяным сбил женщину с младенцем и скрылся, сообщает в среду региональная полиция.

Инцидент произошел накануне около шести вечера (пять вечера по Москве) в поселке Басакин : нетрезвый мужчина без прав за рулем мотоцикла сбил женщину с коляской и уехал с места ДТП. Мама с шестимесячным младенцем попали в больницу. Позже, по данным полиции, лихача задержали.

"Районный суд … признал водителя виновным в совершении инкриминируемых деяний – оставлении места ДТП, виновником которого он являлся, а также управлении транспортом в состоянии опьянения - и назначил ему суммарное наказание в 25 суток административного ареста", - говорится в пресс-релизе.