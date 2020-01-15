Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-15T16:17+0300
https://ria.ru/20200115/1563455974.html
Суд арестовал мотоциклиста, сбившего женщину и ребенка под Волгоградом
https://cdn23.img.ria.ru/images/153104/48/1531044877_0:373:2978:2048_1036x0_80_0_0_19680ee6c9c302ac4657fca820297b93.jpg
РИА Новости

Суд арестовал мотоциклиста, сбившего женщину и ребенка под Волгоградом

16:17 15.01.2020
340
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ВОЛГОГРАД, 15 янв – РИА Новости. Суд арестовал на 25 суток мотоциклиста, который пьяным сбил женщину с младенцем и скрылся, сообщает в среду региональная полиция.
Инцидент произошел накануне около шести вечера (пять вечера по Москве) в поселке Басакин: нетрезвый мужчина без прав за рулем мотоцикла сбил женщину с коляской и уехал с места ДТП. Мама с шестимесячным младенцем попали в больницу. Позже, по данным полиции, лихача задержали.
Автомобиль скорой помощи
14 января, 11:57
В Тюменской области девушка насмерть сбила школьника
"Районный суд … признал водителя виновным в совершении инкриминируемых деяний – оставлении места ДТП, виновником которого он являлся, а также управлении транспортом в состоянии опьянения - и назначил ему суммарное наказание в 25 суток административного ареста", - говорится в пресс-релизе.
Вопрос о возбуждении уголовного дела пока решается. Сейчас пострадавшие находятся в больнице с ссадинами - именно от оценки их состояния и зависит, будет ли открыто уголовное производство.
610040
Обсудить 0
Волгоградская областьПроисшествия
Рекомендуем
Фотокамера на штативе
В Омске передали в суд дело фотографа о развращении школьниц
Рабочий у насосной станции трубопровода Дружба недалеко от деревни Бобовичи в Белоруссии
Минск настаивает на инциденте с нефтью в тарифе на транзит из РФ
Арестован мужчина, подозреваемый в убийстве полуторагодовалой дочери
Жителя Вологодской области арестовали по подозрению в убийстве дочери
Руки в наручниках
На Урале арестовали мужчину, убившего ребенка при стрельбе по банкам
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев перед встречей с членами правительства РФ
Правительство России уходит в отставку
Автомобиль Следственного комитета РФ
В СК рассказали о жительнице Воронежа, выбросившей дочь из купе поезда
Сотрудник полиции
В Ленинградской области девочка отбилась от напавшего на нее мужчины
Последствия ДТП на 263-м километре автодороги Саратов - Сызрань - Саратов - Волгоград
Стали известны подробности ДТП под Саратовом
Статуя Фемиды в суде
Москвича, насмерть сбившего пешеходов в Арзамасе, нашли 15 лет спустя
Ксения Пунтус
Михалков не стал комментировать инцидент с моделью Ксенией Пунтус
Вид на небоскребы делового центра Москва-сити
Мужчина с ножом удерживал девушку в "Москва-Сити"
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Пропавшую в Чебоксарах неделю назад 14-летнюю девочку нашли мертвой
Операция
В Заполярье задержали врача, доверившего ампутацию ноги студентам
Руки в наручниках
Австрия выдала России обвиняемого в убийстве, совершенном в 1998 году
Прокуратура
В Нижнем Новгороде осудили продавца, избившего до смерти покупателя
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:48Разведчик рассказал, кто помогал советским партизанам в войну в Польше
05:46В Роспотребнадзоре рассказали, как не заболеть гриппом и ОРВИ
05:40Разведчик рассказал о первом общем бое советских и польских партизан
05:34В Гидрометцентре рассказали о температурных аномалиях
05:27Польский профессор рассказала об истоках ненависти к России
05:26Синоптики рассказали, когда в России начинается климатическая весна
05:16В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в России в феврале
05:13В Японии создали кризисный отдел из-за случая пневмонии нового типа
05:09Вашингтон и Сеул не смогли договориться о разделении военных расходов
05:06В Сирии боевики продолжают обстреливать населенные пункты под Алеппо
05:03Глава МИД Пакистана заявил, что на встрече с Помпео обсудит Иран
05:02Жириновский ответил на вопрос о намерении посадить Соловьева в тюрьму
04:57В Хабаровском крае посчитали, сколько региону нужно на детские пособия
04:47Машков прокомментировал то, что "Дылда" не стала номинантом на "Оскар"
04:41Ъ: Медведев планировал реформу политической системы
04:39Роскосмос нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией
04:36В Бейруте армия взяла под контроль район около российского посольства
04:32В Палестине рассказали о перспективах переговоров с Израилем
04:28В Палестине назвали темы, которые будут обсуждать Путин и Аббас
04:23В США ждут ускорения роста экономики из-за соглашения с Китаем и USMCA
Лента новостейМолния