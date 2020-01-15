ОП продолжит противодействовать искажению исторических фактов

"Что касается внешней политики нашей страны, то здесь позиция России остается неизменной: мы выступаем за диалог. Также глава государства еще раз подчеркнул роль ООН. Никогда наша страна не сомневалась в необходимости этой международной организации, которая по-настоящему может стать гарантом стабильности, и продолжает придерживаться того же курса, будет его продвигать, несмотря на попытки ряда "коллег" расшатать такое мироположение", - отметила Сутормина.