ОП продолжит противодействовать искажению исторических фактов

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Общественная палата РФ продолжит работать в области противодействия искажению реальных исторических фактов, что касается внешней политики России, эксперты выступают за диалог, сообщила РИА Новости председатель Комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.
Президент РФ Владимир Путин в среду в ходе послания к Федеральному Собранию заявил, что Россия обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации её истории.
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"Значимо, что тема сохранения памяти и истории была поднята главой государства вначале. Без истории нашей страны, без великого подвига наших предков не было бы нас, и в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне мы должны приложить максимум усилий к тому, чтобы прекратить нападки на нашу историю, прекратить отвратительные попытки фальсификации", - рассказала Сутормина.
Комиссия ОП РФ, по словам Суторминой, со своей стороны будет также продолжать активно работать в области противодействия искажению реальных исторических фактов.
"Что касается внешней политики нашей страны, то здесь позиция России остается неизменной: мы выступаем за диалог. Также глава государства еще раз подчеркнул роль ООН. Никогда наша страна не сомневалась в необходимости этой международной организации, которая по-настоящему может стать гарантом стабильности, и продолжает придерживаться того же курса, будет его продвигать, несмотря на попытки ряда "коллег" расшатать такое мироположение", - отметила Сутормина.
Член ОП РФ также обратила внимание на заключительную часть послания. Крайне важным пунктом, на её взгляд, является предложение закрепить приоритет Конституции над международным правом в российском правовом пространстве.
"За последние несколько лет мы видели примеры, когда различные международные площадки использовались не для того, чтобы защищать права и свободы граждан, а в качестве политического инструмента. И конечно, Россия должна обеспечивать свою безопасность от различного внешнего вмешательства в наши внутренние дела. Поэтому, на мой взгляд, данная мера абсолютно правильная и соответствует реалиям сегодняшнего дня", - добавила Сутормина.