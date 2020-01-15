В Крыму за два года построят более 200 новых ФАПов и амбулаторий

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости. Более 200 новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и врачебных амбулаторий построят в Крыму в ближайшие два года, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию заявил, что необходимо сконцентрировать усилия на первичном звене здравоохранения, до конца года завершить развертывание фельдшерско-акушерских пунктов.
"В нашей республике с этого года действует двухлетняя программа, в рамках которой в регионах будет установлено 213 ФАПов и врачебных амбулаторий", - написал Аксенов на своей странице "ВКонтакте".