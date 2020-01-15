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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T16:13+0300
https://ria.ru/20200115/1563455700.html
В Крыму за два года построят более 200 новых ФАПов и амбулаторий
https://cdn22.img.ria.ru/images/156345/55/1563455595_0:194:2949:1853_1036x0_80_0_0_f08b5a272f788fe94fb16cd26584aea6.jpg
РИА Новости

В Крыму за два года построят более 200 новых ФАПов и амбулаторий

16:13 15.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЕжегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
Ежегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости. Более 200 новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и врачебных амбулаторий построят в Крыму в ближайшие два года, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию заявил, что необходимо сконцентрировать усилия на первичном звене здравоохранения, до конца года завершить развертывание фельдшерско-акушерских пунктов.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
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Вчера, 11:00Послание президента России Федеральному собранию
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Ключевые заявления

"В нашей республике с этого года действует двухлетняя программа, в рамках которой в регионах будет установлено 213 ФАПов и врачебных амбулаторий", - написал Аксенов на своей странице "ВКонтакте".

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Послание президента России Федеральному собраниюСергей Аксенов (политик)Владимир ПутинКрымОбщество
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