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Австрия выдала России обвиняемого в убийстве, совершенном в 1998 году
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РИА Новости

Австрия выдала России обвиняемого в убийстве, совершенном в 1998 году

16:09 15.01.2020
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© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Австрия экстрадировала в Россию обвиняемого в убийстве, которое было совершено в 1998 году, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
"Сегодня по требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Австрийской Республики экстрадировали в Россию Гарри Григорянца", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в декабре 1998 года в поселке Солонцы Емельяновского района Красноярского края Григорянц из личных неприязненных отношений убил своего знакомого, скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в розыск.
Сообщается, что в июне 2019 года в связи с установлением его местонахождения на территории Австрии Генпрокуратура РФ направила зарубежным коллегам запрос о его выдаче. В декабре 2019 года запрос был удовлетворен.
Как сообщает пресс-служба, в среду в сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола Григорянц был доставлен в Москву.
Дактилоскопическая экспертиза
10 апреля 2018, 08:00
"Следы оставляют все": как раскрывают убийства двадцатилетней давности
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ИнтерполГенеральная прокуратура РФАвстрияРоссияВ мире
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