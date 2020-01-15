Австрия выдала России обвиняемого в убийстве, совершенном в 1998 году

"Сегодня по требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Австрийской Республики экстрадировали в Россию Гарри Григорянца", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в декабре 1998 года в поселке Солонцы Емельяновского района Красноярского края Григорянц из личных неприязненных отношений убил своего знакомого, скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в розыск.

Сообщается, что в июне 2019 года в связи с установлением его местонахождения на территории Австрии Генпрокуратура РФ направила зарубежным коллегам запрос о его выдаче. В декабре 2019 года запрос был удовлетворен.