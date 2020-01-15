ТАШКЕНТ, 15 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Узбекистан , передает корреспондент РИА Новости.

В Ташкенте глава МИД РФ будет принят президентом республики Шавкатом Мирзиёевым, состоятся переговоры с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым, сообщали ранее в российском внешнеполитическом ведомстве.

Предполагается, что в ходе контактов стороны рассмотрят весь комплекс двустороннего политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия. В МИД информировали, что "особое внимание будет уделено реализации договоренностей, достигнутых в рамках состоявшегося 18 октября 2018 года государственного визита президента РФ Владимира Путина в Узбекистан, а также подготовке намеченных на 2020 год мероприятий на высшем и высоком уровнях".

Лавров также выступит перед студентами ташкентского филиала МГИМО МИД России, открытого в декабре прошлого года.