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Лавров прибыл с официальным визитом в Узбекистан
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РИА Новости

Лавров прибыл с официальным визитом в Узбекистан

16:05 15.01.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 15 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Узбекистан, передает корреспондент РИА Новости.
В Ташкенте глава МИД РФ будет принят президентом республики Шавкатом Мирзиёевым, состоятся переговоры с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым, сообщали ранее в российском внешнеполитическом ведомстве.
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Предполагается, что в ходе контактов стороны рассмотрят весь комплекс двустороннего политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия. В МИД информировали, что "особое внимание будет уделено реализации договоренностей, достигнутых в рамках состоявшегося 18 октября 2018 года государственного визита президента РФ Владимира Путина в Узбекистан, а также подготовке намеченных на 2020 год мероприятий на высшем и высоком уровнях".
Лавров также выступит перед студентами ташкентского филиала МГИМО МИД России, открытого в декабре прошлого года.
Ташкент является третьим и заключительным пунктом маршрута российского министра в рамках турне по Азии. Ранее глава МИД РФ посетил с рабочими визитами Шри-Ланку и Индию.
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