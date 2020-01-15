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В московском загсе оценили возможность замены отчества на "матчество"
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РИА Новости

В московском загсе оценили возможность замены отчества на "матчество"

16:01 15.01.2020 (обновлено: 17:19 15.01.2020)
16356
© Depositphotos / osons163Новорожденные дети
Новорожденные дети
© Depositphotos / osons163
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Согласно Семейному кодексу, ребенку присваивается отчество, образованное от имени отца, если иное не предусмотрено законами субъектов федерации, заявили в пресс-службе столичного управления ЗАГС.
Так представители органов записи актов гражданского состояния прокомментировали публикации об участившейся в России тенденции давать детям матронимы.

"В связи с этим при государственной регистрации рождения отчество ребенка образуется от имени его отца либо по обоюдному желанию родителей может не указываться", — цитирует пресс-службу московского загса агентство "Москва".

Во избежание споров в загсе посоветовали родителям присваивать имена детям совместно.
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"Марьевна — и точка!" Почему женщины меняют отчество на матроним
169436711110
Обсудить 23
МоскваРоссияОбщество
Популярные комментарии
Женщин нужно проверять на вменяемость до зачатия ребенка, а не по факту рождения )
15 января, 16:37
rrla
6680116
По-русски это называется безотцовщина. Каково ребёнку будет с таким ярлыком? В среде демократически настроенной дегенерации молодёжи буллинг сейчас в чести. Затравят.
15 января, 16:07
vvab6
6450215
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