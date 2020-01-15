В московском загсе оценили возможность замены отчества на "матчество"

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Согласно Семейному кодексу, ребенку присваивается отчество, образованное от имени отца, если иное не предусмотрено законами субъектов федерации, заявили в пресс-службе столичного управления ЗАГС.
Так представители органов записи актов гражданского состояния прокомментировали публикации об участившейся в России тенденции давать детям матронимы.
"В связи с этим при государственной регистрации рождения отчество ребенка образуется от имени его отца либо по обоюдному желанию родителей может не указываться", — цитирует пресс-службу московского загса агентство "Москва".
Во избежание споров в загсе посоветовали родителям присваивать имена детям совместно.
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