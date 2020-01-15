Зеленский рассказал о работе над новыми списками для обмена пленными

КИЕВ, 15 янв – РИА Новости. На Украине идет работа по формированию новых списков для обмена пленными, сообщил президент страны На Украине идет работа по формированию новых списков для обмена пленными, сообщил президент страны Владимир Зеленский канцлеру Германии Ангеле Меркель в телефонном разговоре.

Он также поблагодарил ее за активное участие в проведении нормандского саммита и за поддержку Киева в вопросе мирного урегулирования, добавили в пресс-службе украинского лидера.

Девятого декабря в Париже состоялся первый за три года саммит стран "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия, Украина). Стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по деэскалации в Донбассе

В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для диалога, предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках. Лидеры также призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе.

Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен пленными "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".

Зеленский также выразил обеспокоенность несоблюдением в Донбассе режима "полной тишины" и заявил, что представители Киева на встрече в Минске 16 января будут активно работать над продвижением дополнительных мер для полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Кроме того, президент Украины в разговоре с Меркель выразил обеспокоенность из-за недопуска представителей Международного комитета Красного Креста к удерживаемым на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.