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Зеленский рассказал о работе над новыми списками для обмена пленными
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РИА Новости

Зеленский рассказал о работе над новыми списками для обмена пленными

15:59 15.01.2020 (обновлено: 17:36 15.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 15 янв – РИА Новости. На Украине идет работа по формированию новых списков для обмена пленными, сообщил президент страны Владимир Зеленский канцлеру Германии Ангеле Меркель в телефонном разговоре.
Он также поблагодарил ее за активное участие в проведении нормандского саммита и за поддержку Киева в вопросе мирного урегулирования, добавили в пресс-службе украинского лидера.
Девятого декабря в Париже состоялся первый за три года саммит стран "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия, Украина). Стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по деэскалации в Донбассе.
В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для диалога, предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках. Лидеры также призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе.
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Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен пленными "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".
Зеленский также выразил обеспокоенность несоблюдением в Донбассе режима "полной тишины" и заявил, что представители Киева на встрече в Минске 16 января будут активно работать над продвижением дополнительных мер для полного и всеобъемлющего прекращения огня.
Кроме того, президент Украины в разговоре с Меркель выразил обеспокоенность из-за недопуска представителей Международного комитета Красного Креста к удерживаемым на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.
Первый за два года обмен прошел 29 декабря. Киев передал самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам 124 человека, Донецк и Луганск - властям Украины 76 человек.
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ДонбассВладимир ЗеленскийАнгела МеркельГерманияУкраинаВ мире
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