Глава Крыма поддержал предложение Путина усилить роль губернаторов

Путин: министры и губернаторы не должны иметь иностранного гражданства

Путин: министры и губернаторы не должны иметь иностранного гражданства

По его словам, одной из основ работы каждого должностного лица должна быть живая связь с людьми, погруженность в работу с гражданами.