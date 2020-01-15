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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T15:58+0300
https://ria.ru/20200115/1563454536.html
Глава Крыма поддержал предложение Путина усилить роль губернаторов
https://cdn24.img.ria.ru/images/155255/62/1552556228_0:362:2048:1514_1036x0_80_0_0_0c268c5bf28d81ad5f213bf24fa7f79a.jpg
РИА Новости

Глава Крыма поддержал предложение Путина усилить роль губернаторов

15:56 15.01.2020 (обновлено: 15:58 15.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкСергей Аксенов
Сергей Аксенов
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Сергей Аксенов . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что рост роли губернаторов в принятии решений федерального уровня сделает более эффективной региональную политику государства.
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в среду заявил, что необходимо кардинально повысить роль губернаторов в выработке и принятии решений федерального значения.
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"Поддерживаю заявление президента о необходимости усилить роль губернаторов в принятии решений федерального значения. Очень актуальная для Крыма инициатива. Ее реализация будет способствовать повышению эффективности региональной политики государства", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, одной из основ работы каждого должностного лица должна быть живая связь с людьми, погруженность в работу с гражданами.
"Как подчеркнул наш президент, сильную и благополучную Россию мы сможем построить только с учетом мнения людей", - добавил Аксенов.
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13 декабря 2019, 12:42
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Послание президента России Федеральному собраниюСергей Аксенов (политик)Владимир ПутинКрымРоссияПолитика
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