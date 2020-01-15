Глава Крыма поддержал предложение Путина усилить роль губернаторов

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что рост роли губернаторов в принятии решений федерального уровня сделает более эффективной региональную политику государства.
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в среду заявил, что необходимо кардинально повысить роль губернаторов в выработке и принятии решений федерального значения.
"Поддерживаю заявление президента о необходимости усилить роль губернаторов в принятии решений федерального значения. Очень актуальная для Крыма инициатива. Ее реализация будет способствовать повышению эффективности региональной политики государства", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, одной из основ работы каждого должностного лица должна быть живая связь с людьми, погруженность в работу с гражданами.
"Как подчеркнул наш президент, сильную и благополучную Россию мы сможем построить только с учетом мнения людей", - добавил Аксенов.
13 декабря 2019, 12:42Песков назвал критерии, по которым Путин оценивает работу губернаторов