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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T17:45+0300
https://ria.ru/20200115/1563454403.html
Народ поддержит новую процедуру назначения премьера, считают в Госдуме
https://cdn25.img.ria.ru/images/156202/09/1562020959_0:87:3072:1815_1036x0_80_0_0_b23763a2d18082898e3893f3f9a71275.jpg
РИА Новости

Народ поддержит новую процедуру назначения премьера, считают в Госдуме

15:55 15.01.2020 (обновлено: 17:45 15.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек считает, что россияне поддержат идею назначения премьер-министра и федеральных министров голосованием в Государственной Думе РФ.
Ранее президент России Владимир Путин предложил доверить Госдуме не только согласование, но и утверждение кандидатуры премьера РФ, а затем по представлению главы кабмина - всех вице-премьеров и федеральных министров.
"Утверждение премьера и министров голосованием в Госдуме - это не только важный политический шаг, но и абсолютно продуманный, логичный и рациональный ход. Именно эти люди руководят экономикой страны и работают непосредственно над улучшением жизни граждан. И поэтому утверждение их кандидатуры на сессии избранного народом парламента, уверен, будет одобрено населением России", - заявил Бальбек РИА Новости.
По мнению депутата, данные изменения повысят роль и значение Госдумы в вопросах осуществления государственной власти, а также "продемонстрирует всему миру постоянное развитие и совершенствование демократических основ РФ".
"Президент очень тонко подметил, что сегодняшней структуре власти нужна перенастройка, нужен рывок. А для того, чтобы "рвануть" вперед, нужно желание и подготовка "плацдарма" для рывка. Именно поэтому такое внимание уделяется важности переформатирования государственного аппарата и социальной сфере. Представители органов власти должны мыслить более четко, оперативно и, самое главное, слышать население", - добавил Бальбек.
Депутат также выразил мнение, что сегодняшние слова президента - это "не просто посыл управленческому аппарату, а настоящий приказ". Он отметил, что "население страны должно видеть и чувствовать на себе заботу государства".
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
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Вчера, 11:00Послание президента России Федеральному собранию
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Ключевые заявления
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Послание президента России Федеральному собраниюРуслан БальбекГосдума РФВладимир ПутинПолитика
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