Народ поддержит новую процедуру назначения премьера, считают в Госдуме

Ранее президент России Владимир Путин предложил доверить Госдуме не только согласование, но и утверждение кандидатуры премьера РФ, а затем по представлению главы кабмина - всех вице-премьеров и федеральных министров.

"Утверждение премьера и министров голосованием в Госдуме - это не только важный политический шаг, но и абсолютно продуманный, логичный и рациональный ход. Именно эти люди руководят экономикой страны и работают непосредственно над улучшением жизни граждан. И поэтому утверждение их кандидатуры на сессии избранного народом парламента, уверен, будет одобрено населением России", - заявил Бальбек РИА Новости.

По мнению депутата, данные изменения повысят роль и значение Госдумы в вопросах осуществления государственной власти, а также "продемонстрирует всему миру постоянное развитие и совершенствование демократических основ РФ".

"Президент очень тонко подметил, что сегодняшней структуре власти нужна перенастройка, нужен рывок. А для того, чтобы "рвануть" вперед, нужно желание и подготовка "плацдарма" для рывка. Именно поэтому такое внимание уделяется важности переформатирования государственного аппарата и социальной сфере. Представители органов власти должны мыслить более четко, оперативно и, самое главное, слышать население", - добавил Бальбек.