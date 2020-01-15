Самарская "дочка" "Т Плюс" ограничит поставки тепла должникам

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. "Энергосбыт Плюс" в январе ограничит подачу горячей воды и отопления 53 организациям . "Энергосбыт Плюс" в январе ограничит подачу горячей воды и отопления 53 организациям Самарской области из-за долгов перед компанией, следует из сообщения "Энергосбыта Плюс".

"В январе 2020 года Самарский филиал АО "Энергосбыт Плюс" ограничит подачу горячей воды и отопления для 53 организаций Самары, Тольятти и Новокуйбышевска", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ограничения будут применены к небольшим производственным предприятиям, офисным зданиям, кафе, ресторанам, складским терминалам, магазинам, автомойкам, парикмахерским, банным комплексам, частным школам и клиникам, ателье, аптекам.

"Ограничение подачи теплоресурсов – крайняя и вынужденная мера. И после отключений должникам приходится отвечать за просроченные счета в суде, иметь дело с судебными приставами, которые накладывают арест на имущество. Призываем наших клиентов не нарушать договорные условия по оплате тепла", - отметил директор по продажам Самарского филиала АО "Энергосбыт Плюс" Юрий Рябов, слова которого приводятся в сообщении.

Как отмечает компания, к 14 января 2020 года общая задолженность потребителей из категории "прочие" превысила 194 миллиона рублей. Такую сумму долгов накопили более 7 тысяч организаций из сферы услуг области.