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Теплоснабжение
2020-01-15T15:55+0300
https://ria.ru/20200115/1563454354.html
Самарская "дочка" "Т Плюс" ограничит поставки тепла должникам
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РИА Новости

Самарская "дочка" "Т Плюс" ограничит поставки тепла должникам

15:55 15.01.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРабота ООО "Управляющая компания "Влад-Дом" в Первомайском районе Владивостока
Работа ООО Управляющая компания Влад-Дом в Первомайском районе Владивостока
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. "Энергосбыт Плюс" в январе ограничит подачу горячей воды и отопления 53 организациям Самарской области из-за долгов перед компанией, следует из сообщения "Энергосбыта Плюс".
"В январе 2020 года Самарский филиал АО "Энергосбыт Плюс" ограничит подачу горячей воды и отопления для 53 организаций Самары, Тольятти и Новокуйбышевска", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ограничения будут применены к небольшим производственным предприятиям, офисным зданиям, кафе, ресторанам, складским терминалам, магазинам, автомойкам, парикмахерским, банным комплексам, частным школам и клиникам, ателье, аптекам.
"Ограничение подачи теплоресурсов – крайняя и вынужденная мера. И после отключений должникам приходится отвечать за просроченные счета в суде, иметь дело с судебными приставами, которые накладывают арест на имущество. Призываем наших клиентов не нарушать договорные условия по оплате тепла", - отметил директор по продажам Самарского филиала АО "Энергосбыт Плюс" Юрий Рябов, слова которого приводятся в сообщении.
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Как отмечает компания, к 14 января 2020 года общая задолженность потребителей из категории "прочие" превысила 194 миллиона рублей. Такую сумму долгов накопили более 7 тысяч организаций из сферы услуг области.
"Энергосбыт Плюс" - объединенная энергосбытовая компания группы "Т Плюс". В нее входят 13 филиалов на территории РФ. Компания обладает статусом гарантирующего поставщика в Свердловской, Кировской, Оренбургской областях и в Удмуртии. Филиалы компании обслуживают более 120 тысяч организаций и более 3,4 миллиона домохозяйств.
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ТеплоснабжениеТ ПлюсСамарская область
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