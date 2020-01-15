РПЦ открыла центр реабилитации алко- и наркозависимых женщин с детьми

центр реабилитации для алко- и наркозависимых женщин с детьми "Умиление"

© пресс-служба синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению центр реабилитации для алко- и наркозависимых женщин с детьми "Умиление"

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Центр реабилитации для алко- и наркозависимых женщин с детьми "Умиление" открылся под Воронежем при участии Русской православной церкви, сообщила в среду пресс-служба синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению.

"Под Воронежем открылся бесплатный православный центр реабилитации для алко- и наркозависимых женщин с детьми "Умиление". Это уникальный проект не только в масштабах Церкви, но всей страны. В нем объединены практики, подтвердившие свою эффективность, а также модели ресоциализации женщин с детьми. Запросы такой центр были давно", – отметил руководитель направления помощи наркозависимым синодального отдела по благотворительности Алексей Лазарев.

© пресс-служба синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению центр реабилитации для алко- и наркозависимых женщин с детьми "Умиление" © пресс-служба синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению центр реабилитации для алко- и наркозависимых женщин с детьми "Умиление"

По информации организаторов, одновременно до 10 человек смогут стать участниками программы, которая рассчитана на один год. Женщины будут проживать в загородном доме, где обустроены комнаты, консультационный кабинет и зал для групповых занятий. С участницами будут работать профессиональные психологи и консультанты по зависимости. Работать будут не только над избавлением от зависимости, но и над восстановлением их семей.

"Умиление" стал 18-м стационарным реабилитационным центром в России, открытым при участии РПЦ за последние 4 года. Здание центра предоставили муниципальные власти, а на средства президентского гранта обустроили помещение. Организовали центр "Умиление" православный кризисный центр "Покров" и благотворительный фонд святителя Антония Смирницкого. Желающих пройти реабилитацию организаторы просят звонить по телефону фонда +7 (900) 928-14-88.

© пресс-служба синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению центр реабилитации для алко- и наркозависимых женщин с детьми "Умиление" © пресс-служба синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению центр реабилитации для алко- и наркозависимых женщин с детьми "Умиление"