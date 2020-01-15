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Религия и мировоззрение
2020-01-15T15:51+0300
https://ria.ru/20200115/1563453931.html
РПЦ открыла центр реабилитации алко- и наркозависимых женщин с детьми
https://cdn22.img.ria.ru/images/156345/34/1563453499_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_1fb58ac7f103bb13652ad1066bf0cb21.jpg
РИА Новости

РПЦ открыла центр реабилитации алко- и наркозависимых женщин с детьми

15:51 15.01.2020
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© пресс-служба синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служениюцентр реабилитации для алко- и наркозависимых женщин с детьми "Умиление"
центр реабилитации для алко- и наркозависимых женщин с детьми Умиление
© пресс-служба синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Центр реабилитации для алко- и наркозависимых женщин с детьми "Умиление" открылся под Воронежем при участии Русской православной церкви, сообщила в среду пресс-служба синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению.
"Под Воронежем открылся бесплатный православный центр реабилитации для алко- и наркозависимых женщин с детьми "Умиление". Это уникальный проект не только в масштабах Церкви, но всей страны. В нем объединены практики, подтвердившие свою эффективность, а также модели ресоциализации женщин с детьми. Запросы такой центр были давно", – отметил руководитель направления помощи наркозависимым синодального отдела по благотворительности Алексей Лазарев.
© пресс-служба синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служениюцентр реабилитации для алко- и наркозависимых женщин с детьми "Умиление"
центр реабилитации для алко- и наркозависимых женщин с детьми Умиление
© пресс-служба синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению
центр реабилитации для алко- и наркозависимых женщин с детьми "Умиление"
По информации организаторов, одновременно до 10 человек смогут стать участниками программы, которая рассчитана на один год. Женщины будут проживать в загородном доме, где обустроены комнаты, консультационный кабинет и зал для групповых занятий. С участницами будут работать профессиональные психологи и консультанты по зависимости. Работать будут не только над избавлением от зависимости, но и над восстановлением их семей.
"Умиление" стал 18-м стационарным реабилитационным центром в России, открытым при участии РПЦ за последние 4 года. Здание центра предоставили муниципальные власти, а на средства президентского гранта обустроили помещение. Организовали центр "Умиление" православный кризисный центр "Покров" и благотворительный фонд святителя Антония Смирницкого. Желающих пройти реабилитацию организаторы просят звонить по телефону фонда +7 (900) 928-14-88.
© пресс-служба синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служениюцентр реабилитации для алко- и наркозависимых женщин с детьми "Умиление"
центр реабилитации для алко- и наркозависимых женщин с детьми Умиление
© пресс-служба синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению
центр реабилитации для алко- и наркозависимых женщин с детьми "Умиление"
Согласно данным ООН, которые приводят в синодальном отделе, в России в 2018 году порядка 5 миллионов человек систематически употребляли психоактивные вещества. Из них более 60% – в возрасте от 16 до 30 лет. По данным синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению, в России функционируют более 300 церковных центров помощи наркозависимым и ежегодно открывается не менее десяти.
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