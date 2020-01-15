Саррадж примет участие в берлинской конференции по Ливии

"Глава правительства получил официальное приглашение от Германии для участия в конференции в Берлине. Он поедет на нее. Сегодня утром на эту тему он беседовал по телефону с главой немецкого МИД", - сказал собеседник агентства.

Берлинская конференция пройдет после межливийских переговоров по Ливии в Москве с участием представителей РФ и Турции. Информированный ливийский источник сообщил, что глава Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Сарраджа. Глава МИД ПНС Мухаммед ат-Тахер Сияла сообщил РИА Новости, что делегация ПНС подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.