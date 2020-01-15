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2020-01-15T15:53+0300
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Саррадж примет участие в берлинской конференции по Ливии
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РИА Новости

Саррадж примет участие в берлинской конференции по Ливии

15:51 15.01.2020 (обновлено: 15:53 15.01.2020)
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© Фото : Виталий ЗайцевГлава президентского совета Ливии Файез Саррадж
Глава президентского совета Ливии Файез Саррадж
© Фото : Виталий Зайцев
Глава президентского совета Ливии Файез Саррадж . Архивное фото
КАИР, 15 янв - РИА Новости. Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж примет участие в берлинской конференции по урегулированию в Ливии, заявил в среду РИА Новости его советник Хасан Хуни.
Германия во вторник официально объявила о проведении конференции по урегулированию в Ливии 19 января в Берлине, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Саррадж и глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар также приглашены на мероприятие.
Глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар и министр обороны РФ Сергей Шойгу
14 января, 17:53
Московская ошибка фельдмаршала Хафтара
"Глава правительства получил официальное приглашение от Германии для участия в конференции в Берлине. Он поедет на нее. Сегодня утром на эту тему он беседовал по телефону с главой немецкого МИД", - сказал собеседник агентства.
Берлинская конференция пройдет после межливийских переговоров по Ливии в Москве с участием представителей РФ и Турции. Информированный ливийский источник сообщил, что глава Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Сарраджа. Глава МИД ПНС Мухаммед ат-Тахер Сияла сообщил РИА Новости, что делегация ПНС подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.
Верховный главнокомандующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар
14 января, 17:54
Хафтара пригласили на берлинскую конференцию, сообщил источник
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.
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Халифа ХафтарЕвросоюзМуаммар КаддафиООНСШАОбострение конфликта в ЛивииФайез ас-СарраджЛивияБерлин (город)В мире
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