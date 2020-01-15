В Крыму прокомментировали предложение Путина о статусе губернаторов

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости. Предложение президента России Владимира Путина повысить роль губернаторов в принятии решений федерального уровня давно назрело, так как главы регионов не должны превращаться в "церемониальную фигуру", заявил глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию в среду заявил, что необходимо кардинально повысить роль губернаторов в выработке принятия решений федерального значения.
"Это тоже совершенно назревшая и правильная вещь. Губернатор – это ключевая фигура российской системы исполнительных органов власти, и чтобы не превращать его в церемониальную фигуру, подобная инициатива президента необходима", - сказал РИА Новости Иоффе.
По его мнению, повышение роли губернаторов позволит приблизить их к повседневным чаяньям и заботам населения, а также поднять ответственность за состояние дел в регионах.