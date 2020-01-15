В Крыму прокомментировали предложение Путина о статусе губернаторов

"Это тоже совершенно назревшая и правильная вещь. Губернатор – это ключевая фигура российской системы исполнительных органов власти, и чтобы не превращать его в церемониальную фигуру, подобная инициатива президента необходима", - сказал РИА Новости Иоффе.