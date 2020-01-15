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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T15:50+0300
https://ria.ru/20200115/1563453508.html
В Крыму прокомментировали предложение Путина о статусе губернаторов
https://cdn23.img.ria.ru/images/156344/17/1563441761_0:67:2602:1531_1036x0_80_0_0_015c2296d08f67784e7842b7c7af2ec8.jpg
РИА Новости

В Крыму прокомментировали предложение Путина о статусе губернаторов

15:49 15.01.2020 (обновлено: 15:50 15.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости. Предложение президента России Владимира Путина повысить роль губернаторов в принятии решений федерального уровня давно назрело, так как главы регионов не должны превращаться в "церемониальную фигуру", заявил глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию в среду заявил, что необходимо кардинально повысить роль губернаторов в выработке принятия решений федерального значения.
"Это тоже совершенно назревшая и правильная вещь. Губернатор – это ключевая фигура российской системы исполнительных органов власти, и чтобы не превращать его в церемониальную фигуру, подобная инициатива президента необходима", - сказал РИА Новости Иоффе.
По его мнению, повышение роли губернаторов позволит приблизить их к повседневным чаяньям и заботам населения, а также поднять ответственность за состояние дел в регионах.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Онлайн
Вчера, 11:00Послание президента России Федеральному собранию
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Ключевые заявления
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Послание президента России Федеральному собраниюГригорий ИоффеВладимир ПутинКрымРоссияПолитика
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