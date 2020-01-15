Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-15T15:47+0300
https://ria.ru/20200115/1563453203.html
Фадеев прокомментировал предложение Путина по Госсовету
https://cdn22.img.ria.ru/images/156287/10/1562871036_0:112:2930:1760_1036x0_80_0_0_6abe0126af5e8c55f43b5fb2abf9c201.jpg
РИА Новости

Фадеев прокомментировал предложение Путина по Госсовету

15:47 15.01.2020
1787
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Обсуждение предложения президента РФ Владимира Путина о необходимости закрепить в Конституции статус и роль Государственного совета откладывать не следует, считает глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев.
Президент, выступая в среду с посланием Федеральному собранию, заявил о необходимости закрепить в Конституции России соответствующий статус и роль Государственного совета.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Вчера, 15:40
Путин после 2024 года мог бы возглавить Госсовет, считает политолог
"Важный пункт - это роль губернаторов и Госсовета. Губернаторы - те, кто непосредственно управляет жизнью, хозяйством, социальной политикой на местах. И в последние годы Госсовет обсуждал важнейшие вопросы развития страны, развития регионов. Как я понимаю, президент предложил сделать Госсовет конституционным органом. А каким содержанием наполнить его работу, какие полномочия будут у этого органа, какая ответственность будет на этом институте власти - это все предмет серьезных дискуссий, это все предмет обсуждений. И откладывать это не следует", - сказал РИА Новости Фадеев.
Помимо этого, он отметил, что среди всех важных тезисов по изменениям в Конституцию одним из важнейших вопросов является взаимодействие парламента и правительства.
"Потому что президент предлагает, что парламент будет утверждать состав кабинета министров и тем самым брать на себя часть ответственности за ту политику, которую проводит исполнительная власть. А теперь в связи с назначением эта политика будет разделяться и парламентом. Это очень важная история, и ее надо очень тщательно обсуждать", - пояснил глава СПЧ.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Вчера, 13:06Послание президента России Федеральному собранию
Путин призвал закрепить в Конституции РФ статус и роль Госсовета
320114
Обсудить 0
Валерий ФадеевГосударственный совет РФСовет по правам человека при Президенте РФВладимир ПутинРоссияПолитика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Путин после 2024 года мог бы возглавить Госсовет, считает политолог
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев перед встречей с членами правительства РФ
Правительство России уходит в отставку
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко: в Конституцию внесут определение статуса Госсовета
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с членами правительства России
Эксперт прокомментировал отставку российского правительства
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 января 2019
Толстой прокомментировал отставку правительства
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Кудрин назвал стоимость реализации предложенных Путиным мер
Самолет Ан-2
Путин поручил продумать запуск производства аналога "Кукурузника"
Путин предложил Медведеву должность зампредседателя Совбеза
Путин предложил Медведеву должность зампредседателя Совбеза
Пуск высокоточной крылатой ракеты с корабля
Немецкое СМИ назвало проект российского авианосца ошеломительным
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
Народ поддержит новую процедуру назначения премьера, считают в Госдуме
Руководитель Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин
Политолог заявил, что Мишустин будет "тащить" правительство
Михаил Мишустин
Политолог предположил, зачем Мишустина пригласили на пост премьера
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев прокомментировал отставку правительства словами о "застое"
Герман Греф перед оглашением ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Греф прокомментировал идею Путина об усилении роли парламента
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Путин призвал закрепить в Конституции РФ статус и роль Госсовета
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:35Сенатор назвал Мишустина профессионалом высокого уровня
19:35Совет Госдумы проводит внеочередное заседание
19:34Сторонники властей Венесуэлы не пустили оппозицию в здание парламента
19:32"Справедливая Россия" поддержит кандидатуру Мишустина на пост премьера
19:30Российское посольство в США выразило протест в связи с переводом Бута
19:27ЕР проведет заседание фракции по кандидатуре премьера в четверг утром
19:27Путин подписал указ об отставке правительства
19:27Германия работает над сохранением своего контингента в Ираке
19:26Михаил Мишустин приехал в Госдуму
19:21Путин сделал серьезный шаг для изменений в обществе, заявил Мутко
19:19Жириновский предположил, кто может войти в состав нового правительства
19:16Заседание правительства, запланированное на четверг, перенесли
19:14РЖД ввели компенсации пассажирам за опоздание скоростных "Ласточек"
19:13Температура в Петербурге побила рекорд 1975 года
19:11Путин предложил главе ФНС Михаилу Мишустину пост премьера
19:10Трамп ожидает полного оправдания по процедуре импичмента
19:09Обвинение на процессе об импичменте Трампа в сенате возглавит Шифф
19:08Мутко оценил контакты федерального правительства с губернаторами
19:03Глава Ингушетии рассказал об ожиданиях от нового правительства
19:03СМИ сообщили об обыске у главы налоговой службы Украины
Лента новостейМолния