Фадеев прокомментировал предложение Путина по Госсовету

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Обсуждение предложения президента РФ Владимира Путина о необходимости закрепить в Конституции статус и роль Государственного совета откладывать не следует, считает глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев.
Президент, выступая в среду с посланием Федеральному собранию, заявил о необходимости закрепить в Конституции России соответствующий статус и роль Государственного совета.
"Важный пункт - это роль губернаторов и Госсовета. Губернаторы - те, кто непосредственно управляет жизнью, хозяйством, социальной политикой на местах. И в последние годы Госсовет обсуждал важнейшие вопросы развития страны, развития регионов. Как я понимаю, президент предложил сделать Госсовет конституционным органом. А каким содержанием наполнить его работу, какие полномочия будут у этого органа, какая ответственность будет на этом институте власти - это все предмет серьезных дискуссий, это все предмет обсуждений. И откладывать это не следует", - сказал РИА Новости Фадеев.
Помимо этого, он отметил, что среди всех важных тезисов по изменениям в Конституцию одним из важнейших вопросов является взаимодействие парламента и правительства.
"Потому что президент предлагает, что парламент будет утверждать состав кабинета министров и тем самым брать на себя часть ответственности за ту политику, которую проводит исполнительная власть. А теперь в связи с назначением эта политика будет разделяться и парламентом. Это очень важная история, и ее надо очень тщательно обсуждать", - пояснил глава СПЧ.