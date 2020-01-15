Фадеев прокомментировал предложение Путина по Госсовету

Президент, выступая в среду с посланием Федеральному собранию, заявил о необходимости закрепить в Конституции России соответствующий статус и роль Государственного совета.

"Важный пункт - это роль губернаторов и Госсовета. Губернаторы - те, кто непосредственно управляет жизнью, хозяйством, социальной политикой на местах. И в последние годы Госсовет обсуждал важнейшие вопросы развития страны, развития регионов. Как я понимаю, президент предложил сделать Госсовет конституционным органом. А каким содержанием наполнить его работу, какие полномочия будут у этого органа, какая ответственность будет на этом институте власти - это все предмет серьезных дискуссий, это все предмет обсуждений. И откладывать это не следует", - сказал РИА Новости Фадеев.

Помимо этого, он отметил, что среди всех важных тезисов по изменениям в Конституцию одним из важнейших вопросов является взаимодействие парламента и правительства.