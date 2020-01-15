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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T15:45+0300
https://ria.ru/20200115/1563452914.html
В Крыму назвали инициативы Путина по демографии революционными
https://cdn21.img.ria.ru/images/156344/20/1563442010_0:228:3087:1964_1036x0_80_0_0_9969bab0436bb846165d2433caa7b64d.jpg
РИА Новости

В Крыму назвали инициативы Путина по демографии революционными

15:43 15.01.2020 (обновлено: 15:45 15.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости. Пакет демографических инициатив президента России Владимира Путина по своей сути является революционным, заявил глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в среду заявил, что рождаемость в стране снова падает, РФ вступила в сложный демографический период. Глава государства призвал обеспечить рост показателя рождаемости к середине десятилетия и предложил для этого целый ряд мер, в том числе увеличение материнского капитала на второго ребенка и введение подобной выплаты на первого.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Онлайн
Вчера, 11:00Послание президента России Федеральному собранию
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Ключевые заявления
"Демографические меры, предложенные президентом, являются революционными и призваны существенно изменить положение дел с рождаемостью и поддержкой молодых семей в стране", - сказал РИА Новости Иоффе.
По его словам, затраты на исполнение "демографических" инициатив лягут как на федеральный, так и региональные бюджеты.
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Послание президента России Федеральному собраниюГригорий ИоффеВладимир ПутинКрымРоссияОбщество
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