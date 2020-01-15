В Крыму назвали инициативы Путина по демографии революционными

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости. Пакет демографических инициатив президента России Владимира Путина по своей сути является революционным, заявил глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в среду заявил, что рождаемость в стране снова падает, РФ вступила в сложный демографический период. Глава государства призвал обеспечить рост показателя рождаемости к середине десятилетия и предложил для этого целый ряд мер, в том числе увеличение материнского капитала на второго ребенка и введение подобной выплаты на первого.
"Демографические меры, предложенные президентом, являются революционными и призваны существенно изменить положение дел с рождаемостью и поддержкой молодых семей в стране", - сказал РИА Новости Иоффе.
По его словам, затраты на исполнение "демографических" инициатив лягут как на федеральный, так и региональные бюджеты.