В Крыму назвали инициативы Путина по демографии революционными

"Демографические меры, предложенные президентом, являются революционными и призваны существенно изменить положение дел с рождаемостью и поддержкой молодых семей в стране", - сказал РИА Новости Иоффе.

По его словам, затраты на исполнение "демографических" инициатив лягут как на федеральный, так и региональные бюджеты.