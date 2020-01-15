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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T15:41+0300
https://ria.ru/20200115/1563452806.html
Козлов: ДФО и Арктике нужны уникальные механизмы для роста рождаемости
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РИА Новости

Козлов: ДФО и Арктике нужны уникальные механизмы для роста рождаемости

15:41 15.01.2020
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© Depositphotos / kostomarovaНоворожденный в отделении интенсивной терапии в медицинском инкубаторе
Новорожденный в отделении интенсивной терапии в медицинском инкубаторе
© Depositphotos / kostomarova
Новорожденный в отделении интенсивной терапии в медицинском инкубаторе. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Уникальные механизмы нужно разрабатывать для решения демографических проблем в регионах Дальнего Востока и Арктики, сообщил РИА Новости министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.
Президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что существующие сейчас негативные прогнозы по демографии в стране настораживают, и призвал обеспечить рост показателя рождаемости к середине десятилетия. Он отметил, что суммарный коэффициент рождаемости, то есть число рождений, приходящихся на одну женщину, в 2019 году составил, по предварительной оценке, 1,5. В 2024 году он должен вырасти до 1,7.
"Президент РФ озвучил серьёзные, мотивирующие вещи, которые позволят исправить демографическую ситуацию в целом по стране и в частности в Дальневосточном округе. У нас эти проблемы стоят немного острее, чем, например, в западной части страны. Поэтому изначально все меры, каждый наш шаг направлен на исправление этой ситуации", - сказал Козлов.
"Необходимо ещё учитывать, что Дальний Восток и арктические регионы – специфические, и универсального подхода для всех субъектов придумать невозможно. Поэтому и нужны такие уникальные механизмы, как, например, льготная ипотека под 2% и "дальневосточный демографический пакет", - добавил министр.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
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Вчера, 11:00Послание президента России Федеральному собранию
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Ключевые заявления
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Послание президента России Федеральному собраниюДальний ВостокАрктикаЗдоровье - ОбществоАлександр КозловВладимир ПутинОбщество
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