Козлов: ДФО и Арктике нужны уникальные механизмы для роста рождаемости

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Уникальные механизмы нужно разрабатывать для решения демографических проблем в регионах Дальнего Востока и Арктики, сообщил РИА Новости министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что существующие сейчас негативные прогнозы по демографии в стране настораживают, и призвал обеспечить рост показателя рождаемости к середине десятилетия. Он отметил, что суммарный коэффициент рождаемости, то есть число рождений, приходящихся на одну женщину, в 2019 году составил, по предварительной оценке, 1,5. В 2024 году он должен вырасти до 1,7.