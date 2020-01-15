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Путин после 2024 года мог бы возглавить Госсовет, считает политолог
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РИА Новости

Путин после 2024 года мог бы возглавить Госсовет, считает политолог

15:40 15.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Владимир Путин, предложивший в послании парламенту конституционные поправки, после 2024 года не намерен оставаться президентом РФ, а мог бы возглавить Госсовет, считает политолог, руководитель "Политической экспертной группы" Константин Калачев.
"Путин создал интригу, потому что после того, как он перестанет быть президентом, остается один вопрос – какую должность он может занять?... В любом случае ясно, что Путин не собирается быть пожизненно президентом и что фактически… мы увидим смену власти... но можно рассматривать его слова как заявление о нежелании самому идти на следующий срок", - сказал РИА Новости эксперт.
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Политолог не исключил, что после 2024 года Путин мог бы возглавить Государственную думу или Госсовет, потому что в послании президент заявил о необходимости закрепить в Конституции статус и роль Госсовета, а также доверить Госдуме не просто согласование, а утверждение кандидатуры премьера.
Кроме того, Калачев отметил желание президента, помимо борьбы с бедностью и повышения уровня жизни семей, укрепить суверенитет страны. И предложенное ужесточение требований к кандидатам в президенты РФ, которые должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства, говорит о намерении сохранить управляемость политической власти, защитить страну от "непатриотов" и окружить себя единомышленниками. Так, предложенные поправки могут быть представлены к голосованию уже после нового созыва Госдумы.
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"Я думаю, что после 2021 года, после выборов в Госдуму начнется общественное широкое обсуждение тех изменений, которые предполагаются. Сегодня послание было электоральным: начал с темы детей, апелляции к большинству ...Те меры, которые предлагаются, они достаточно весомая нагрузка для бюджета. Путин стремится консолидировать вокруг себя российское большинство", - сказал эксперт.
Он добавил, что конституционный процесс может быть допущен после 2021 года.
Другой опрошенный РИА Новости эксперт, политолог Станислав Бышок полагает, что голосование по предложенным Путиным изменениям в Конституцию РФ "даст стимул переходить если не к прямой демократии, то к большему использованию общественного мнения для решения глобальных государственных вопросов".
По мнению эксперта, подготовка к голосованию должна быть особенно серьезной. В первую очередь, речь идет о публичных обсуждениях.
"На федеральных каналах часть времени следует уделять внутренним вопросам. Нужно также часть внешнеполитических тем в ток-шоу заменить на темы, связанные с возможными изменениями в Конституцию", - считает политолог.
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