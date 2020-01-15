Эксперт назвал преимущества проекта "Доступный интернет"

"Данная инициатива прекрасно ложится на логику развития нацпроекта "Цифровая экономика". Тотальная доступность интернета действительно может стать мощнейшим драйвером для цифровой трансформации реального сектора экономики, ведь в том числе приведёт к развитию огромной инфраструктуры: новые дата-центры, сотовые вышки; это отличная возможность для российских производителей программного обеспечения и оборудования, новые рабочие места, новые рынки и так далее", - считает эксперт.

Косарев также отметил важность параллельного развития программы цифровой грамотности населения. "Абсолютно точно, имея доступ к социально значимым сервисам люди будут активнее принимать участие в жизни страны, выступать с инициативами, чувствовать свою сопричастность и ценность для государства, ведь в труднодоступных уголках нашей необъятной родины сделать это порой бывает несколько проблематично из-за отсутствия как раз банального доступа к интернету", - указал он.