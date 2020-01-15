Эксперт назвал преимущества проекта "Доступный интернет"

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Проект "Доступный интернет", который предложил реализовать президент РФ Владимир Путин, может стать драйвером цифровой трансформации реального сектора экономики России, заявил РИА Новости директор института информационных технологий университета "Синергия" Станислав Косарев.
Ранее в среду президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил реализовать по всей России проект "Доступный интернет", обеспечив тем самым бесплатный доступ к социально значимым российским сервисам. Он также уточнил, что пользователям не придется платить за интернет-трафик при использовании таких сервисов.
"Данная инициатива прекрасно ложится на логику развития нацпроекта "Цифровая экономика". Тотальная доступность интернета действительно может стать мощнейшим драйвером для цифровой трансформации реального сектора экономики, ведь в том числе приведёт к развитию огромной инфраструктуры: новые дата-центры, сотовые вышки; это отличная возможность для российских производителей программного обеспечения и оборудования, новые рабочие места, новые рынки и так далее", - считает эксперт.
Косарев также отметил важность параллельного развития программы цифровой грамотности населения. "Абсолютно точно, имея доступ к социально значимым сервисам люди будут активнее принимать участие в жизни страны, выступать с инициативами, чувствовать свою сопричастность и ценность для государства, ведь в труднодоступных уголках нашей необъятной родины сделать это порой бывает несколько проблематично из-за отсутствия как раз банального доступа к интернету", - указал он.