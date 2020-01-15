На Урале арестовали мужчину, убившего ребенка при стрельбе по банкам

"Тагилстроевский районный суд арестовал на два месяца Александра Борисова, обвиняемого в убийстве из хулиганских побуждений. Мера пресечения избрана по 13 марта включительно", – говорится в сообщении.

В августе 2019 года 35-летний мужчина, находясь в районе садоводческих участков в Нижнем Тагиле, стрелял по жестяным банкам из пневматической винтовки недалеко от тарзанки, на которой катались дети. Одна из пуль попала в голову мальчику. Служба медицины катастроф доставила ребенка в екатеринбургскую городскую больницу №9 в крайне тяжелом состоянии, где он находился пять месяцев.