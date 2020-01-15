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На Урале арестовали мужчину, убившего ребенка при стрельбе по банкам
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РИА Новости

На Урале арестовали мужчину, убившего ребенка при стрельбе по банкам

15:34 15.01.2020
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© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 янв – РИА Новости. Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила арестовал местного жителя, обвиняемого в убийстве ребенка, которому он попал в голову при стрельбе по жестяным банкам, сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.
"Тагилстроевский районный суд арестовал на два месяца Александра Борисова, обвиняемого в убийстве из хулиганских побуждений. Мера пресечения избрана по 13 марта включительно", – говорится в сообщении.
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В августе 2019 года 35-летний мужчина, находясь в районе садоводческих участков в Нижнем Тагиле, стрелял по жестяным банкам из пневматической винтовки недалеко от тарзанки, на которой катались дети. Одна из пуль попала в голову мальчику. Служба медицины катастроф доставила ребенка в екатеринбургскую городскую больницу №9 в крайне тяжелом состоянии, где он находился пять месяцев.
В отношении мужчины было возбуждено дело о хулиганстве и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Мальчик 12 января скончался, после чего СК возбудил дело об убийстве из хулиганских побуждений.
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Следственный комитет РФНижний ТагилРоссияПроисшествия
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