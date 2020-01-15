Путин поручил создать авиакомпанию для полетов на Дальний Восток

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву до 31 января доложить об идеях по созданию авиакомпании с российскими самолетами для перевозок в Дальневосточном федеральном округе и в труднодоступных районах, говорится в сообщении на сайте Кремля

"Внести предложения по созданию авиационной компании, эксплуатирующей воздушные суда российского производства, основной деятельностью которой будет осуществление перевозок пассажиров и грузов в Дальневосточном федеральном округе и в труднодоступных районах, определив потребность в воздушных судах с указанием их типов и пассажировместимости", - говорится в сообщении.

Также президент поручил определить маршрутную сеть региональных и местных авиаперевозок с учётом аэропортов, реконструкция которых предусмотрена комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, а также потенциальный пассажиропоток по таким маршрутам.

Кроме того, Путин поручил определить сроки начала, объёмы серийного производства, а также стоимость поставки, владения и эксплуатации самолётов (в том числе с российскими силовыми установками), необходимых для осуществления региональных и местных воздушных пассажирских перевозок, а также для нужд авиакомпании, которая будет летать в ДФО.

Пресс-служба Минвостокразвития в конце декабря сообщила РИА Новости, что министерство обсуждает создание авиакомпании для Дальнего Востока с другими федеральными ведомствами, но определенных решений пока не принято. О том, что правительство РФ совместно со Сбербанком и ВТБ обсуждает возможность создания новой авиакомпании на Дальнем Востоке, говорилось в письме замглавы Минтранса Александра Юрчика на имя сенатора от Амурской области Ивана Абрамова.