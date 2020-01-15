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Путин поручил создать авиакомпанию для полетов на Дальний Восток
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РИА Новости

Путин поручил создать авиакомпанию для полетов на Дальний Восток

15:31 15.01.2020 (обновлено: 16:06 15.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву до 31 января доложить об идеях по созданию авиакомпании с российскими самолетами для перевозок в Дальневосточном федеральном округе и в труднодоступных районах, говорится в сообщении на сайте Кремля.
"Внести предложения по созданию авиационной компании, эксплуатирующей воздушные суда российского производства, основной деятельностью которой будет осуществление перевозок пассажиров и грузов в Дальневосточном федеральном округе и в труднодоступных районах, определив потребность в воздушных судах с указанием их типов и пассажировместимости", - говорится в сообщении.
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Также президент поручил определить маршрутную сеть региональных и местных авиаперевозок с учётом аэропортов, реконструкция которых предусмотрена комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, а также потенциальный пассажиропоток по таким маршрутам.
Кроме того, Путин поручил определить сроки начала, объёмы серийного производства, а также стоимость поставки, владения и эксплуатации самолётов (в том числе с российскими силовыми установками), необходимых для осуществления региональных и местных воздушных пассажирских перевозок, а также для нужд авиакомпании, которая будет летать в ДФО.
Пресс-служба Минвостокразвития в конце декабря сообщила РИА Новости, что министерство обсуждает создание авиакомпании для Дальнего Востока с другими федеральными ведомствами, но определенных решений пока не принято. О том, что правительство РФ совместно со Сбербанком и ВТБ обсуждает возможность создания новой авиакомпании на Дальнем Востоке, говорилось в письме замглавы Минтранса Александра Юрчика на имя сенатора от Амурской области Ивана Абрамова.
Ранее Абрамов обратился в Минтранс с просьбой рассмотреть вопрос о создании лоукостера для полетов на Дальний Восток, отметив, что билеты по плоским тарифам часто недоступны для жителей дальневосточных регионов из-за их ограниченного количества в продаже. Подобная авиакомпания могла бы связать также и ряд регионов Дальнего Востока, полагал сенатор.
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