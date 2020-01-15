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Здание новой парогазовой теплоэлектростанции
Теплоснабжение
2020-01-15T15:31+0300
https://ria.ru/20200115/1563451076.html
ТЭЦ в Советской Гавани построена на 90%
https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/40132/11/401321170_0:162:3065:1886_1036x0_80_0_0_678e727096b69d57522f5345ef7439c5.jpg
РИА Новости

ТЭЦ в Советской Гавани построена на 90%

15:31 15.01.2020
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© РИА Новости / Александр Лыскин / Перейти в фотобанкВид на океан. Город Советская Гавань.
Вид на океан. Город Советская Гавань.
© РИА Новости / Александр Лыскин
Перейти в фотобанк
ХАБАРОВСК, 15 янв - РИА Новости. Готовность строящейся ТЭЦ в Советской Гавани Хабаровского края, ввод в эксплуатацию которой неоднократно переносился, составляет 90%, сообщает краевое правительство в среду.
Отмечается, что первоначально ТЭЦ должны были построить в 2016 году, но сроки неоднократно переносились из-за корректировок в проектно-сметной документации. Назывался 2019-й, а затем 2020 год. Строительство ведет генерирующая компания "Русгидро".
"Работы по строительству новой ТЭЦ стоимостью 33,8 миллиарда рублей в городе Советская Гавань подходят к завершению. Готовность объекта, который обеспечит теплом 23,9 тысячи человек, достигла 90%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на строящейся ТЭЦ выполнено устройство теплого контура зданий главного, административно-бытового и общестанционного корпусов. Закончен монтаж трех котлоагрегатов, трех электрофильтров и двух турбоагрегатов. Полным ходом идет монтаж вспомогательного оборудования, завершаются пусконаладочные работы на пусковой котельной. На стройке работают более 1,7 тысячи человек.
Уточняется, что ввод ТЭЦ в Советской Гавани существенно повысит надежность электроснабжения и обеспечит перевод на централизованное теплоснабжение потребителей этого города.
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Сообщается, что в регионе также планируется строительство еще одной крупной теплоэлектроцентрали – ТЭЦ-4 в Хабаровске. Этот объект заменит устаревшую и низкоэффективную ТЭЦ-1, отработавшую 66 лет. Проект "Строительство Хабаровской ТЭЦ-4" включен в разработанную Минэнерго России "Программу строительства и модернизации теплоэлектростанций до 2035 года". Проектная документация уже передана на государственную экспертизу. К строительно-монтажным работам по ТЭЦ-4 планируется приступить в 2021 году.
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