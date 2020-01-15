ТЭЦ в Советской Гавани построена на 90%

ХАБАРОВСК, 15 янв - РИА Новости. Готовность строящейся ТЭЦ в Готовность строящейся ТЭЦ в Советской Гавани Хабаровского края, ввод в эксплуатацию которой неоднократно переносился, составляет 90%, сообщает краевое правительство в среду.

Отмечается, что первоначально ТЭЦ должны были построить в 2016 году, но сроки неоднократно переносились из-за корректировок в проектно-сметной документации. Назывался 2019-й, а затем 2020 год. Строительство ведет генерирующая компания "Русгидро".

"Работы по строительству новой ТЭЦ стоимостью 33,8 миллиарда рублей в городе Советская Гавань подходят к завершению. Готовность объекта, который обеспечит теплом 23,9 тысячи человек, достигла 90%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на строящейся ТЭЦ выполнено устройство теплого контура зданий главного, административно-бытового и общестанционного корпусов. Закончен монтаж трех котлоагрегатов, трех электрофильтров и двух турбоагрегатов. Полным ходом идет монтаж вспомогательного оборудования, завершаются пусконаладочные работы на пусковой котельной. На стройке работают более 1,7 тысячи человек.

Уточняется, что ввод ТЭЦ в Советской Гавани существенно повысит надежность электроснабжения и обеспечит перевод на централизованное теплоснабжение потребителей этого города.