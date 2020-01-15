Минпромторг предложил разрешить отзыв лицензии у фармкомпаний

"С июля месяца вступает в силу обязательная маркировка лекарственных средств, решение уже принято. Мы можем распространить это на субстанции, которые и производятся, и завозятся. И мы подготовили предложения в части возможного отзыва лицензий у компаний, которые имеют лицензии на разработку и производство лекарственных препаратов", - сказал Мантуров.

"С учетом того, что раньше такого права в части отзыва лицензий у нас не было, потому что они бессрочные, мы предлагаем ввести норму, которая будет давать права отзывать, если это влияет на здоровье и безопасность граждан", - подчеркнул он.