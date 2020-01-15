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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T15:31+0300
https://ria.ru/20200115/1563451049.html
Минпромторг предложил разрешить отзыв лицензии у фармкомпаний
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РИА Новости

Минпромторг предложил разрешить отзыв лицензии у фармкомпаний

15:31 15.01.2020
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© РИА Новости / Константин МихальчевскийФармацевт в аптеке
Фармацевт в аптеке
© РИА Новости / Константин Михальчевский
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Минпромторг РФ подготовил предложения по возможности отзыва лицензии у разработчика или производителя фармпрепаратов в случае, если есть угроза здоровью и безопасности потребителей, рассказал журналистам глава ведомства Денис Мантуров.
"С июля месяца вступает в силу обязательная маркировка лекарственных средств, решение уже принято. Мы можем распространить это на субстанции, которые и производятся, и завозятся. И мы подготовили предложения в части возможного отзыва лицензий у компаний, которые имеют лицензии на разработку и производство лекарственных препаратов", - сказал Мантуров.
"С учетом того, что раньше такого права в части отзыва лицензий у нас не было, потому что они бессрочные, мы предлагаем ввести норму, которая будет давать права отзывать, если это влияет на здоровье и безопасность граждан", - подчеркнул он.
Ранее в среду президент России Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию заявил, что контроль качества лекарственных препаратов в РФ будет усилен на всех этапах, в том числе в аптечных сетях.
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