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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T15:30+0300
https://ria.ru/20200115/1563450845.html
Эксперт: нужно выработать новые подходы для обеспечения безопасности
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РИА Новости

Эксперт: нужно выработать новые подходы для обеспечения безопасности

15:30 15.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Мир находится на грани серьезных изменений, необходимо создать новую систему международных отношений, участники которой смогут создать действенные правила для обеспечения безопасности, сказал российский эксперт, чрезвычайный и полномочный посол, профессор МГИМО МИД Евгений Астахов, комментируя послание президента РФ Владимира Путина.
Ранее Путин, выступая перед Федеральным Собранием, заявил, что страны-основательницы ООН должны обеспечить безопасность на планете и предотвратить глобальные конфликты. По его словам, "именно пять лидерных держав несут особую ответственность за сохранение и устойчивое развитие человечества, эти нации должны устранить предпосылки для глобальной войны, выработать обновленные подходы для обеспечения стабильности, которые будут в полной мере учитывать современные аспекты современных международных отношений". По его словам, назрел разговор об основах и принципах стабильного миропорядка, об острейших проблемах, с которыми сталкивается человечество.
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"Сейчас идет слом не вот этих разоруженческих договоренностей (ДРСМД), сейчас идет слом тех остатков, которые вообще остались от международного права. Ракеты средний и малой дальности – это вчерашний день, сейчас речь идет о кибероружии. Сейчас США и мы – две страны, которые обладают потенциалом в этом направлении. Речь идет о том, что мы на грани не какой-то мировой войны, а вообще серьезных изменений, связанных с существованием народов и государств, поэтому я вижу в этих словах президента, что нужно вести дело к созданию какой-то новой системы (международных отношений – ред.)", - сказал РИА Новости эксперт.
Как отметил Астахов, "нужно создать пятерку, которая будет устанавливать правила международных отношений, действительно реальные правила, которые нужно соблюдать и ни в коем случае нельзя нарушать". "Это серьезно, потому что технологическое развитие стран, прежде всего в военном отношении, достигло таких пределов, о которых обычные люди не имеют никакого представления", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
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Эксперт подчеркнул важность Китая, который входит в пятерку держав. "Китай – это серьезная величина в стратегическом решении проблем", - отметил он. По мнению эксперта, к странам пятерки имеет право присоединиться и Индия. "Без Индии, Китая и России нельзя решить никакие сегодняшние проблемы. Должен быть создан новый международный порядок с участием не только пяти стран, но еще и как минимум Индии, а там, возможно, Бразилии. Я считаю, что БРИКС, например, должен играть более активную роль", - подчеркнул он.
Астахов добавил, что, конечно, США сразу сами не пойдут на формирование нового порядка, России нужно делать то, что зависит от нее, с целью, чтобы США присоединились к новому порядку позже.
Ранее США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Срок действия другого Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает в начале 2021 года, и США пока не определились, намерены ли они его продлевать.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Онлайн
Вчера, 11:00Послание президента России Федеральному собранию
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Ключевые заявления
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Послание президента России Федеральному собраниюВладимир ПутинРоссияСШАБезопасностьПолитика
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