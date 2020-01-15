Эксперт: нужно выработать новые подходы для обеспечения безопасности

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Мир находится на грани серьезных изменений, необходимо создать новую систему международных отношений, участники которой смогут создать действенные правила для обеспечения безопасности, сказал российский эксперт, чрезвычайный и полномочный посол, профессор МГИМО МИД Евгений Астахов, комментируя послание президента РФ Владимира Путина.
Ранее Путин, выступая перед Федеральным Собранием, заявил, что страны-основательницы ООН должны обеспечить безопасность на планете и предотвратить глобальные конфликты. По его словам, "именно пять лидерных держав несут особую ответственность за сохранение и устойчивое развитие человечества, эти нации должны устранить предпосылки для глобальной войны, выработать обновленные подходы для обеспечения стабильности, которые будут в полной мере учитывать современные аспекты современных международных отношений". По его словам, назрел разговор об основах и принципах стабильного миропорядка, об острейших проблемах, с которыми сталкивается человечество.
"Сейчас идет слом не вот этих разоруженческих договоренностей (ДРСМД), сейчас идет слом тех остатков, которые вообще остались от международного права. Ракеты средний и малой дальности – это вчерашний день, сейчас речь идет о кибероружии. Сейчас США и мы – две страны, которые обладают потенциалом в этом направлении. Речь идет о том, что мы на грани не какой-то мировой войны, а вообще серьезных изменений, связанных с существованием народов и государств, поэтому я вижу в этих словах президента, что нужно вести дело к созданию какой-то новой системы (международных отношений – ред.)", - сказал РИА Новости эксперт.
Как отметил Астахов, "нужно создать пятерку, которая будет устанавливать правила международных отношений, действительно реальные правила, которые нужно соблюдать и ни в коем случае нельзя нарушать". "Это серьезно, потому что технологическое развитие стран, прежде всего в военном отношении, достигло таких пределов, о которых обычные люди не имеют никакого представления", - добавил он.
Эксперт подчеркнул важность Китая, который входит в пятерку держав. "Китай – это серьезная величина в стратегическом решении проблем", - отметил он. По мнению эксперта, к странам пятерки имеет право присоединиться и Индия. "Без Индии, Китая и России нельзя решить никакие сегодняшние проблемы. Должен быть создан новый международный порядок с участием не только пяти стран, но еще и как минимум Индии, а там, возможно, Бразилии. Я считаю, что БРИКС, например, должен играть более активную роль", - подчеркнул он.
Астахов добавил, что, конечно, США сразу сами не пойдут на формирование нового порядка, России нужно делать то, что зависит от нее, с целью, чтобы США присоединились к новому порядку позже.
Ранее США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Срок действия другого Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает в начале 2021 года, и США пока не определились, намерены ли они его продлевать.