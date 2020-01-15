Эксперт: нужно выработать новые подходы для обеспечения безопасности

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Мир находится на грани серьезных изменений, необходимо создать новую систему международных отношений, участники которой смогут создать действенные правила для обеспечения безопасности, сказал российский эксперт, чрезвычайный и полномочный посол, профессор МГИМО МИД Евгений Астахов, комментируя Мир находится на грани серьезных изменений, необходимо создать новую систему международных отношений, участники которой смогут создать действенные правила для обеспечения безопасности, сказал российский эксперт, чрезвычайный и полномочный посол, профессор МГИМО МИД Евгений Астахов, комментируя послание президента РФ Владимира Путина

Ранее Путин, выступая перед Федеральным Собранием, заявил, что страны-основательницы ООН должны обеспечить безопасность на планете и предотвратить глобальные конфликты. По его словам, "именно пять лидерных держав несут особую ответственность за сохранение и устойчивое развитие человечества, эти нации должны устранить предпосылки для глобальной войны, выработать обновленные подходы для обеспечения стабильности, которые будут в полной мере учитывать современные аспекты современных международных отношений". По его словам, назрел разговор об основах и принципах стабильного миропорядка, об острейших проблемах, с которыми сталкивается человечество.

"Сейчас идет слом не вот этих разоруженческих договоренностей (ДРСМД), сейчас идет слом тех остатков, которые вообще остались от международного права. Ракеты средний и малой дальности – это вчерашний день, сейчас речь идет о кибероружии. Сейчас США и мы – две страны, которые обладают потенциалом в этом направлении. Речь идет о том, что мы на грани не какой-то мировой войны, а вообще серьезных изменений, связанных с существованием народов и государств, поэтому я вижу в этих словах президента, что нужно вести дело к созданию какой-то новой системы (международных отношений – ред.)", - сказал РИА Новости эксперт.

Как отметил Астахов, "нужно создать пятерку, которая будет устанавливать правила международных отношений, действительно реальные правила, которые нужно соблюдать и ни в коем случае нельзя нарушать". "Это серьезно, потому что технологическое развитие стран, прежде всего в военном отношении, достигло таких пределов, о которых обычные люди не имеют никакого представления", - добавил он.

Эксперт подчеркнул важность Китая , который входит в пятерку держав. "Китай – это серьезная величина в стратегическом решении проблем", - отметил он. По мнению эксперта, к странам пятерки имеет право присоединиться и Индия. "Без Индии, Китая и России нельзя решить никакие сегодняшние проблемы. Должен быть создан новый международный порядок с участием не только пяти стран, но еще и как минимум Индии, а там, возможно, Бразилии. Я считаю, что БРИКС, например, должен играть более активную роль", - подчеркнул он.

Астахов добавил, что, конечно, США сразу сами не пойдут на формирование нового порядка, России нужно делать то, что зависит от нее, с целью, чтобы США присоединились к новому порядку позже.