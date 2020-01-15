Иракская авиация уничтожила тренировочный лагерь террористов

БАГДАД, 15 янв - РИА Новости. Иракская авиация уничтожила тренировочный лагерь "Исламского государства"* на севере страны, в ходе операции ликвидирована группа боевиков, сообщила в среду пресс-служба иракских органов безопасности.
"Иракские истребители F-16 уничтожили тренировочный лагерь террористической группировки ИГ* в горах Хамрин", - говорится в сообщении.
В результате ударов ликвидированы все находившиеся в лагере террористы, сообщила пресс-служба. Число ликвидированных боевиков не уточняется.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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