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Иракская авиация уничтожила тренировочный лагерь террористов
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РИА Новости

Иракская авиация уничтожила тренировочный лагерь террористов

15:29 15.01.2020
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© AP Photo / Khalid MohammedИстребитель F-16 военно-воздушных сил Ирака
Истребитель F-16 военно-воздушных сил Ирака
© AP Photo / Khalid Mohammed
Истребитель F-16 военно-воздушных сил Ирака. Архивное фото
БАГДАД, 15 янв - РИА Новости. Иракская авиация уничтожила тренировочный лагерь "Исламского государства"* на севере страны, в ходе операции ликвидирована группа боевиков, сообщила в среду пресс-служба иракских органов безопасности.
"Иракские истребители F-16 уничтожили тренировочный лагерь террористической группировки ИГ* в горах Хамрин", - говорится в сообщении.
В результате ударов ликвидированы все находившиеся в лагере террористы, сообщила пресс-служба. Число ликвидированных боевиков не уточняется.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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