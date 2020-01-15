Дюмин: послание президента имеет ярко выраженный социальный характер

ТУЛА, 15 янв — РИА Новости. Ярко выраженный социальный характер послания президента РФ Федеральному Собранию отметил губернатор Тульской области . Ярко выраженный социальный характер послания президента РФ Федеральному Собранию отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин

"Послание президента отличает ярко выраженный социальный характер. Оно направлено в первую очередь на поддержку семьи, детей, на сбережение народа в целом и поддержку каждого человека в отдельности", – сказал глава региона, слова которого привели в пресс-службе областного правительства.

Дюмин отметил, что для Тульской области демография – ключевой вопрос. В регионе уже принят ряд мер по стимулированию третьих и последующих рождений детей. При это губернатор отметил, что поддержка семей – это и вопрос создания социальной инфраструктуры. Новые микрорайоны, куда въезжают молодые семьи с детьми, необходимо сразу обеспечивать детскими садами и школами.

Говоря о проблемах здравоохранения, которые поднял в послании глава государства, Дюмин напомнил, что в Тульской области наступивший год объявлен Годом здоровья, "И сейчас мы разрабатываем комплексный план его реализации. В первичном звене здравоохранения мы пойдём дальше выполнения требований геопортала и продолжим строить ФАПы", – сказал глава региона.