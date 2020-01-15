Руденя: демография – это вопрос номер один

ТВЕРЬ, 15 янв – РИА Новости. Новым шагом в плане решения демографических проблем в России назвал озвученные президентом России в послании Федеральному Собранию меры поддержки семьи губернатор Тверской области Новым шагом в плане решения демографических проблем в России назвал озвученные президентом России в послании Федеральному Собранию меры поддержки семьи губернатор Тверской области Игорь Руденя

"Вопрос номер один – это демография. То, что сегодня обозначил президент, является огромным объемом поддержки для принятия решения нашими молодыми гражданами о рождении ребенка. Для нас, регионов, это новый шаг, прорыв в современной истории. Если мы говорим о будущем нашей страны, развитии экономики, то здесь важен именно положительный тренд в демографии", – сказал глав региона.

В пресс-службе правительства Тверской области напомнили, что в Верхневолжье действует целая система поддержки многодетных семей. Создано министерство семейной и демографической политики региона. С 1 января в дополнение к уже действующим внедрен ряд новых мер: субсидии многодетным на приобретение транспортного средства, освобождение многодетных семей от уплаты транспортного налога, предоставление матерям из многодетных семей компенсации на изготовление и ремонт зубных протезов. К 1 сентября многодетным семьям будет предоставляться единовременная выплата в размере 5 тысяч рублей на приобретение школьной формы ученикам первых и пятых классов.

С 2019 года в тверском регионе каждой семье, где родился ребенок, вручается подарок из 58 предметов. В том же году принято решение об освобождении многодетных семей от платы за вывоз ТКО.

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Губернатор обратил внимание еще на одну тему в послании президента – расширение возможностей местного самоуправления, повышение роли глав регионов в принятии решений федерального значения.

"В Тверской области работаем над повышением качества муниципального управления. Ключевая задача – это укрепление авторитета глав муниципалитетов. Все направления, о которых говорил Президент, будут работать только совместно с повышением качества и личной ответственности руководителей", – сказал Руденя.