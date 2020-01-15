Немецкое СМИ назвало проект российского авианосца ошеломительным

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Немецкое издание Немецкое издание Handelsblatt отметило, что после появления авианосца "Москва" российский флот сможет составить конкуренцию американским ВМС.

"Его размеры ошеломляют: более 300 метров в длину и 65 метров в высоту. Осадка почти 11 метров, водоизмещение порядка 80 тысяч тонн. Оснащен четырьмя атомными реакторами мощностью 305 мегаватт каждый, которые должны разгонять корабль до 55 километров в час", — говорится в статье.

При этом корабль может переносить до 70 самолетов и вертолетов. Кроме того, авианосец могут оснастить ракетами "Кинжал" "Циркон" , которые издание называет "чудо-оружием".

Как отмечается в статье, несмотря на то, что запуск авианосца "Москва" в эксплуатацию намечен на 2030 год, эти планы могут быть перенесены на более ранний срок.

"В последние годы амбиции Кремля во внешней политике и политике безопасности существенно выросли. В Сирии российское руководство уже обеспечило себе военно-морскую базу, и на то же самое оно надеется теперь в Ливии", — отмечает автор.