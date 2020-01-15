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2020-01-15T17:43+0300
https://ria.ru/20200115/1563450477.html
Немецкое СМИ назвало проект российского авианосца ошеломительным
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РИА Новости

Немецкое СМИ назвало проект российского авианосца ошеломительным

15:25 15.01.2020 (обновлено: 17:43 15.01.2020)
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПуск высокоточной крылатой ракеты с корабля
Пуск высокоточной крылатой ракеты с корабля
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Пуск высокоточной крылатой ракеты с корабля
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Немецкое издание Handelsblatt отметило, что после появления авианосца "Москва" российский флот сможет составить конкуренцию американским ВМС.
"Его размеры ошеломляют: более 300 метров в длину и 65 метров в высоту. Осадка почти 11 метров, водоизмещение порядка 80 тысяч тонн. Оснащен четырьмя атомными реакторами мощностью 305 мегаватт каждый, которые должны разгонять корабль до 55 километров в час", — говорится в статье.
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При этом корабль может переносить до 70 самолетов и вертолетов. Кроме того, авианосец могут оснастить ракетами "Кинжал" и "Циркон", которые издание называет "чудо-оружием".
Как отмечается в статье, несмотря на то, что запуск авианосца "Москва" в эксплуатацию намечен на 2030 год, эти планы могут быть перенесены на более ранний срок.
"В последние годы амбиции Кремля во внешней политике и политике безопасности существенно выросли. В Сирии российское руководство уже обеспечило себе военно-морскую базу, и на то же самое оно надеется теперь в Ливии", — отмечает автор.
В статье указывается, что после создания такого корабля российский флот с технической точки зрения не будет уступать американскому, а значит, у США останется только количественное преимущество.
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12 декабря 2019, 05:36
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ГерманияРоссияСШАБезопасность
Популярные комментарии
А в какую копеечку народу российскому обойдется этот кораблик? Может сразу мост строить в Америку? По строительству мостов России нет равных!!! И по мосту танки, танки, танки!!! А над мостом самолетики, самолетики, самолетики!!! А вдоль моста кораблики сопровождения - красота!!! Во заживем!!!! На кой хрен стране образование, медицина, дороги, пенсии и прочая ерунда??? Даешь кораблик!!!
15 января, 16:44
Папа Медов
727029328
Американские авианосцы, это беспомощные мишени для нашего флота уже сейчас.
15 января, 15:28
Арсений Понфиленко
2652530025
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