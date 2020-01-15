Италия надеется, что Хафтар подпишет соглашение о прекращении огня

РИМ, 15 янв – РИА Новости. Италия рассчитывает, что соглашение о прекращении огня в Ливии будет подписано всеми сторонами конфликта, в том числе генералом Халифой Хафтаром , заявил итальянский министр иностранных дел Луиджи Ди Майо

В понедельник в Москве прошли межливийские переговоры с участием представителей РФ и Турции. Глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Файеза Сарраджа . Минобороны РФ сообщало, что Хафтар положительно воспринял итоговое заявление по встрече в Москве, но взял двое суток для обсуждения с лидерами племен. Глава МИД ПНС Мухаммед ат-Тахер Сияла сообщил РИА Новости, что делегация ПНС подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул. Германия объявила о проведении конференции по урегулированию в Ливии 19 января в Берлине.

"Дальнейшее обострение этого кризиса (в Ливии) может повлечь за собой дополнительные риски с точки зрения террористической угрозы и нелегальной миграции, перспектив, которых мы избегаем всеми силами. Прекращение огня - пусть пока еще хрупкое - является позитивной новостью, поскольку оно является непременным условием для политического диалога. В этой связи мы приветствовали российскую инициативу по заключению соглашения между Сарраджем и Хафтаром и приняли к сведению подписание соглашения представителями Триполи", - сказал министр, выступая с докладом на заседании итальянского Сената.

По словам Ди Майо, тот факт, что генерал Хафтар еще не подписал документ, показывает, "насколько сложным является ливийское уравнение" и что "ни одна страна не может думать о разрешении кризиса самостоятельно". "Мы надеемся, что в скором времени соглашение может быть подписано всеми сторонами и что перемирие сможет установиться на территории", - заявил глава МИД Италии.

Ди Майо подчеркнул, что возможная отправка миротворческой миссии в Ливию стала бы важным шагом, чтобы остановить внешнее вмешательство, в том числе потому что "европейцы могут больше всех потерять от нестабильности в Ливии"