Володин пообещал внести проекты для реализации идей послания Путина

"Что касается послания и вопросов, связанных с его социальной частью, вопросов, связанных с принятием законов и решений, которые касаются именно законодательного обеспечения, мы откладывать в долгий ящик не будем", - заверил Володин журналистов.

"Здесь мы будем максимально эффективны, будем выходить на решения и подходы, которые отсекают бюрократию и вот эти проволочки, связанные с регламентом. Мы договорились, чтобы как можно быстрее законы были приняты, провести консультации уже в начале следующей недели с тем, чтобы у нас нормы, о которых говорил президент, заработали с 1 января 2020 года", - подчеркнул спикер ГД.