СК завел новое уголовное дело по обстрелам в Донбассе

Военнослужащий армии ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области. Архивное фото

Военнослужащий армии ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. В России возбудили уголовное дело по факту ранения жителя В России возбудили уголовное дело по факту ранения жителя Донбасса и разрушения инфраструктуры в результате обстрела украинских силовиков, сообщила в среду журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По ее словам, 10 января украинские военные обстреляли из артиллерийских орудий калибром 122 миллиметра гражданские здания в городе Кировск, который контролирует самопровозглашенная Луганская народная республика.

Частично разрушены жилые дома по улицам Железнодорожной и Льва Толстого, повреждена ЛЭП и газовая труба. Кроме того, получил ранения 57-летний мирный житель.

"По данному факту Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ"", - заявила Петренко.