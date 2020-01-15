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СК завел новое уголовное дело по обстрелам в Донбассе
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РИА Новости

СК завел новое уголовное дело по обстрелам в Донбассе

15:20 15.01.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоеннослужащий армии ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
Военнослужащий армии ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Военнослужащий армии ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. В России возбудили уголовное дело по факту ранения жителя Донбасса и разрушения инфраструктуры в результате обстрела украинских силовиков, сообщила в среду журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По ее словам, 10 января украинские военные обстреляли из артиллерийских орудий калибром 122 миллиметра гражданские здания в городе Кировск, который контролирует самопровозглашенная Луганская народная республика.
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Частично разрушены жилые дома по улицам Железнодорожной и Льва Толстого, повреждена ЛЭП и газовая труба. Кроме того, получил ранения 57-летний мирный житель.
"По данному факту Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ"", - заявила Петренко.
В Следственном комитете считают, что украинские военные "намеревались совершить убийство гражданских из числа местного населения Донбасса по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды".
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9 декабря 2019, 21:34
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