СК завел новое уголовное дело по обстрелам в Донбассе

По ее словам, 10 января украинские военные обстреляли из артиллерийских орудий калибром 122 миллиметра гражданские здания в городе Кировск, который контролирует самопровозглашенная Луганская народная республика.
Частично разрушены жилые дома по улицам Железнодорожной и Льва Толстого, повреждена ЛЭП и газовая труба. Кроме того, получил ранения 57-летний мирный житель.
"По данному факту Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ"", - заявила Петренко.
В Следственном комитете считают, что украинские военные "намеревались совершить убийство гражданских из числа местного населения Донбасса по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды".
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения