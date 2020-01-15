Эксперт предположил, какие сайты войдут в проект "Доступный интернет"

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Около 15-20 сайтов могут попасть в проект "Доступный интернет", который предложил создать президент РФ Около 15-20 сайтов могут попасть в проект "Доступный интернет", который предложил создать президент РФ Владимир Путин , считает директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.

Ранее в среду президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил реализовать по всей России проект "Доступный интернет", обеспечив тем самым бесплатный доступ к социально значимым российским сервисам. Он также уточнил, что в этом случае людям не придется платить за саму услугу связи, за интернет-трафик.

"Скорее всего, на первых порах это будет порядка 15-20 сайтов. И если брать аналогию с мультиплексом, то интернет-компании должны будут на конкурсной основе получить статус "социально-значимых" в министерстве цифрового развития или Роскомнадзоре", - приводятся слова эксперта в сообщении ассоциации.

Среди социально-значимых ресурсов АППСИМ выделила такие сервисы, как: поисковики Yandex.ru и Mail.Ru, соцсети "ВКонтакте", "Одноклассники", почтовые сервисы Mail.Ru и "Яндекс", мессенджеры ICQ, "ТамТам", Dialog. В список также попали "Сбербанк-Онлайн", "Российская газета", МИА "Россия сегодня", "Яндекс.Новости", портал "Госуслуг" и сайт "Культура.РФ".

"Если интернет-провайдеры, должны будут сделать сайты бесплатными, то кто-то им должен будет компенсировать потери, которые они понесут. Если этого не произойдет, то очевидно, эта инициатива будет ими саботироваться. Ну, например, доступ к этим сайтам будет бесплатный, но на минимальных скоростях доступа, в результате пользоваться, например, соцсетями будет невозможно. Или же им придется поднять стоимость интернет-доступа к остальным сайтам. То есть, условно, стоимость использования Facebook и Instagram подорожает в несколько раз", - отметил Зыков.