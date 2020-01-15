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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T15:20+0300
https://ria.ru/20200115/1563449915.html
Эксперт предположил, какие сайты войдут в проект "Доступный интернет"
https://cdn23.img.ria.ru/images/153125/58/1531255827_0:0:1500:844_1036x0_80_0_0_3cfa83bf19abdadb11d844abded7a248.jpg
РИА Новости

Эксперт предположил, какие сайты войдут в проект "Доступный интернет"

15:20 15.01.2020
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© РИА Новости / Алексей ФилипповМужчина со смартфоном
Мужчина со смартфоном
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Мужчина со смартфоном. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Около 15-20 сайтов могут попасть в проект "Доступный интернет", который предложил создать президент РФ Владимир Путин, считает директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.
Ранее в среду президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил реализовать по всей России проект "Доступный интернет", обеспечив тем самым бесплатный доступ к социально значимым российским сервисам. Он также уточнил, что в этом случае людям не придется платить за саму услугу связи, за интернет-трафик.
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"Скорее всего, на первых порах это будет порядка 15-20 сайтов. И если брать аналогию с мультиплексом, то интернет-компании должны будут на конкурсной основе получить статус "социально-значимых" в министерстве цифрового развития или Роскомнадзоре", - приводятся слова эксперта в сообщении ассоциации.
Среди социально-значимых ресурсов АППСИМ выделила такие сервисы, как: поисковики Yandex.ru и Mail.Ru, соцсети "ВКонтакте", "Одноклассники", почтовые сервисы Mail.Ru и "Яндекс", мессенджеры ICQ, "ТамТам", Dialog. В список также попали "Сбербанк-Онлайн", "Российская газета", МИА "Россия сегодня", "Яндекс.Новости", портал "Госуслуг" и сайт "Культура.РФ".
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"Если интернет-провайдеры, должны будут сделать сайты бесплатными, то кто-то им должен будет компенсировать потери, которые они понесут. Если этого не произойдет, то очевидно, эта инициатива будет ими саботироваться. Ну, например, доступ к этим сайтам будет бесплатный, но на минимальных скоростях доступа, в результате пользоваться, например, соцсетями будет невозможно. Или же им придется поднять стоимость интернет-доступа к остальным сайтам. То есть, условно, стоимость использования Facebook и Instagram подорожает в несколько раз", - отметил Зыков.
По его мнению, данная инициатива поможет российским сервисам в конкуренции с иностранными ресурсами и даст им преференции. "А также поможет малообеспеченным гражданам всегда иметь доступ в интернет. Но важно чтобы ни значимые интернет-ресурсы, ни операторы связи не понесли из-за этого дополнительных финансовых обременений", - добавил эксперт.
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Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Ключевые заявления
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