В Госдуме уточнили детали процедуры внесения поправок в Конституцию

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Внести поправки в Конституцию может любой субъект законодательной инициативы, скорее всего, это будет подробно обсуждаться, заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.
"Я думаю, что автором (поправок в Конституцию) может быть и президент, и любой источник законодательной инициативы, который есть сегодня. Думаю, что это еще будет обсуждаться подробно, так же как и то, что прозвучало - "всенародное обсуждение", - сказал Жуков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил россиянам проголосовать по предложенному им пакету изменений в Конституцию РФ.