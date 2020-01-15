В Госдуме уточнили детали процедуры внесения поправок в Конституцию

"Я думаю, что автором (поправок в Конституцию) может быть и президент, и любой источник законодательной инициативы, который есть сегодня. Думаю, что это еще будет обсуждаться подробно, так же как и то, что прозвучало - "всенародное обсуждение", - сказал Жуков журналистам.