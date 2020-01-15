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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T15:19+0300
https://ria.ru/20200115/1563449879.html
В Госдуме уточнили детали процедуры внесения поправок в Конституцию
https://cdn23.img.ria.ru/images/156016/44/1560164418_0:116:2553:1552_1036x0_80_0_0_e266ccd53f4a032119518c08e22a3363.jpg
РИА Новости

В Госдуме уточнили детали процедуры внесения поправок в Конституцию

15:19 15.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков выступает на пленарном заседании Госдумы РФ
Первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков выступает на пленарном заседании Госдумы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков выступает на пленарном заседании Госдумы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Внести поправки в Конституцию может любой субъект законодательной инициативы, скорее всего, это будет подробно обсуждаться, заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.
"Я думаю, что автором (поправок в Конституцию) может быть и президент, и любой источник законодательной инициативы, который есть сегодня. Думаю, что это еще будет обсуждаться подробно, так же как и то, что прозвучало - "всенародное обсуждение", - сказал Жуков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил россиянам проголосовать по предложенному им пакету изменений в Конституцию РФ.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Онлайн
Вчера, 11:00Послание президента России Федеральному собранию
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Ключевые заявления
201205
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Послание президента России Федеральному собраниюАлександр ЖуковКонституция РФГосдума РФВладимир ПутинРоссияПолитика
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