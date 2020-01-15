Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T15:12+0300
https://ria.ru/20200115/1563449103.html
Володин прокомментировал сроки голосования по поправкам в Конституцию
https://cdn22.img.ria.ru/images/156251/76/1562517604_0:0:2956:1663_1036x0_80_0_0_766fe494d929b4d2d550a0594255c751.jpg
РИА Новости

Володин прокомментировал сроки голосования по поправкам в Конституцию

15:12 15.01.2020
454
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, говоря о возможных сроках голосования по изменениям в конституцию, предложил сначала обсудить конкретные предложения на экспертном уровне, а уже потом говорить о сроках.
"Давайте посмотрим, еще раз изучим конкретные предложения, которые прозвучали, с тем, чтобы их оценить на экспертном уровне, но решение в любом случае за гражданами нашей страны", - сказал Володин журналистам.
На просьбу уточнить, когда может состояться такое голосование, спикер Думы предложил: "Давайте сначала начнем обсуждать конкретные предложения, а потом уже говорить о сроках".
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Онлайн
Вчера, 11:00Послание президента России Федеральному собранию
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Ключевые заявления
1100024
Обсудить 0
Послание президента России Федеральному собраниюГосдума РФВячеслав ВолодинМоскваПолитика
Рекомендуем
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Володин: внесение правок в Конституцию будет обсуждаться с гражданами
Первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков выступает на пленарном заседании Госдумы РФ
В Госдуме уточнили детали процедуры внесения поправок в Конституцию
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступает на заседании президиума Совета законодателей при Федеральном Собрании
Матвиенко призвала к обеспечению абсолютного суверенитета страны
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи
Путин обсудил с Медведевым реализацию послания Федеральному собранию
Алексей Кудрин во время интервью после ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Кудрин оценил разделение полномочий премьера и президента в экономике
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Володин обсудил с Медведевым необходимость встречи по посланию Путина
Депутат Государственной Думы Елена Панина на пленарном заседании Государственной Думы РФ
США и Британия не готовы к диалогу по безопасности, считают в Госдуме
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин пообещал внести проекты для реализации идей послания Путина
Сергей Аксенов и Никита Михалков перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Михалков оценил предложения Путина о перераспределении ответственности
Герман Греф перед оглашением ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Греф прокомментировал идею Путина об усилении роли парламента
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Путин после 2024 года мог бы возглавить Госсовет, считает политолог
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Путин предложил россиянам проголосовать по поправкам в Конституцию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Путин принял смелое решение по парламенту, заявила Матвиенко
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Фадеев прокомментировал предложение Путина по Госсовету
Мужчина со смартфоном
Эксперт предположил, какие сайты войдут в проект "Доступный интернет"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:35Сенатор назвал Мишустина профессионалом высокого уровня
19:35Совет Госдумы проводит внеочередное заседание
19:34Сторонники властей Венесуэлы не пустили оппозицию в здание парламента
19:32"Справедливая Россия" поддержит кандидатуру Мишустина на пост премьера
19:30Российское посольство в США выразило протест в связи с переводом Бута
19:27ЕР проведет заседание фракции по кандидатуре премьера в четверг утром
19:27Путин подписал указ об отставке правительства
19:27Германия работает над сохранением своего контингента в Ираке
19:26Михаил Мишустин приехал в Госдуму
19:21Путин сделал серьезный шаг для изменений в обществе, заявил Мутко
19:19Жириновский предположил, кто может войти в состав нового правительства
19:16Заседание правительства, запланированное на четверг, перенесли
19:14РЖД ввели компенсации пассажирам за опоздание скоростных "Ласточек"
19:13Температура в Петербурге побила рекорд 1975 года
19:11Путин предложил главе ФНС Михаилу Мишустину пост премьера
19:10Трамп ожидает полного оправдания по процедуре импичмента
19:09Обвинение на процессе об импичменте Трампа в сенате возглавит Шифф
19:08Мутко оценил контакты федерального правительства с губернаторами
19:03Глава Ингушетии рассказал об ожиданиях от нового правительства
19:03СМИ сообщили об обыске у главы налоговой службы Украины
Лента новостейМолния