Володин прокомментировал сроки голосования по поправкам в Конституцию

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, говоря о возможных сроках голосования по изменениям в конституцию, предложил сначала обсудить конкретные предложения на экспертном уровне, а уже потом говорить о сроках.
"Давайте посмотрим, еще раз изучим конкретные предложения, которые прозвучали, с тем, чтобы их оценить на экспертном уровне, но решение в любом случае за гражданами нашей страны", - сказал Володин журналистам.
На просьбу уточнить, когда может состояться такое голосование, спикер Думы предложил: "Давайте сначала начнем обсуждать конкретные предложения, а потом уже говорить о сроках".