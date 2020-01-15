США и Британия не готовы к диалогу по безопасности, считают в Госдуме

"Президент России призвал к диалогу с ведущими державами мира, прежде всего, с ядерными. Вопрос в том, готовы ли к такому диалогу наши партнеры? Со стороны Китая и Индии такая готовность, несомненно, есть, развивается диалог с Францией. Однако в отношении США и Великобритании о такой готовности говорить не приходится. Наоборот, последние события на Ближнем Востоке говорят о полнейшем игнорировании ими международно-правовых норм", - заявила Панина РИА Новости.