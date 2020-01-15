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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T15:11+0300
https://ria.ru/20200115/1563448823.html
США и Британия не готовы к диалогу по безопасности, считают в Госдуме
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РИА Новости

США и Британия не готовы к диалогу по безопасности, считают в Госдуме

15:11 15.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы Елена Панина на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутат Государственной Думы Елена Панина на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина сомневается в том, что США и Великобритания готовы к диалогу с остальными ядерными державами для сохранения безопасности на планете.
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что пять ядерных держав должны обеспечить безопасность на планете, Россия открыта к диалогу.
"Президент России призвал к диалогу с ведущими державами мира, прежде всего, с ядерными. Вопрос в том, готовы ли к такому диалогу наши партнеры? Со стороны Китая и Индии такая готовность, несомненно, есть, развивается диалог с Францией. Однако в отношении США и Великобритании о такой готовности говорить не приходится. Наоборот, последние события на Ближнем Востоке говорят о полнейшем игнорировании ими международно-правовых норм", - заявила Панина РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Онлайн
Вчера, 11:00Послание президента России Федеральному собранию
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Ключевые заявления
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