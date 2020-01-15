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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T15:10+0300
https://ria.ru/20200115/1563448685.html
ЕР решит задачу по обеспечению дополнительных мест в детсадах
https://cdn23.img.ria.ru/images/136133/59/1361335950_1:0:1999:1124_1036x0_80_0_0_9c19f2857270ca63972ca509e76e61be.jpg
РИА Новости

ЕР решит задачу по обеспечению дополнительных мест в детсадах

15:09 15.01.2020 (обновлено: 15:10 15.01.2020)
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© Fotolia / ChiccoDodiFCДетский сад
Детский сад
© Fotolia / ChiccoDodiFC
Детский сад. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. "Единая Россия" обеспечит выполнение задачи по созданию допмест в детских садах, заявила член президиума генсовета ЕР Алена Аршинова, комментируя послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, сообщает пресс-служба партии.
Президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному Собранию, раскритиковал ситуацию с обеспечением семей в России яслями и обратился к губернаторам, отметив, что нельзя так работать.
"Благодаря партии приняты поправки в закон об образовании, согласно которым будут установлены единые условия для зачисления детей в детские сады через электронные очереди. Это упростит процедуру записи в детсады, а также снизит коррупционные риски в этой сфере", - говорится в заявлении Аршиновой.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
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Вчера, 11:00Послание президента России Федеральному собранию
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Ключевые заявления
По словам Аршиновой, для 100% доступности к 2021 году дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет выделены 147 миллиардов рублей из федерального и регионального бюджетов для создания 255 тысяч новых мест. Она подчеркнула, что партия держит на контроле выполнение этой задачи.
"Мы выработали эффективный механизм контроля ещё при реализации масштабного проекта партии "Единая Россия" "Детские сады – детям", когда за четыре года было построено более 5 тысяч детских садов для детей в возрасте от трёх до семи лет, создано более миллиона 150 тысяч мест, на эти цели было выделено более 130 миллиардов рублей", - подчеркнула Аршинова.
Также благодаря партии были приняты поправки в закон об образовании, согласно которым будут установлены единые условия для зачисления детей в детсады через электронные очереди. Это упростит процедуру записи в детсады, а также снизит коррупционные риски в этой сфере. Кроме того, ЕР приняла закон о преимуществе зачисления детей в те детсады и школы, где уже учатся их братья или сестры. Соответствующие изменения внесены в Семейный кодекс и закон об образовании.
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
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Послание президента России Федеральному собраниюЕдиная РоссияВладимир ПутинРоссияОбщество
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