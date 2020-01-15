ЕР решит задачу по обеспечению дополнительных мест в детсадах

Президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному Собранию, раскритиковал ситуацию с обеспечением семей в России яслями и обратился к губернаторам, отметив, что нельзя так работать.

"Благодаря партии приняты поправки в закон об образовании, согласно которым будут установлены единые условия для зачисления детей в детские сады через электронные очереди. Это упростит процедуру записи в детсады, а также снизит коррупционные риски в этой сфере", - говорится в заявлении Аршиновой.

По словам Аршиновой, для 100% доступности к 2021 году дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет выделены 147 миллиардов рублей из федерального и регионального бюджетов для создания 255 тысяч новых мест. Она подчеркнула, что партия держит на контроле выполнение этой задачи.

"Мы выработали эффективный механизм контроля ещё при реализации масштабного проекта партии "Единая Россия" "Детские сады – детям", когда за четыре года было построено более 5 тысяч детских садов для детей в возрасте от трёх до семи лет, создано более миллиона 150 тысяч мест, на эти цели было выделено более 130 миллиардов рублей", - подчеркнула Аршинова.