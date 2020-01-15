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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-01-15T15:08+0300
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Китайская команда завоевала Кубок мира по выпечке хлеба в Париже
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РИА Новости

Китайская команда завоевала Кубок мира по выпечке хлеба в Париже

15:08 15.01.2020
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© РИА Новости / Кристина АфанасьеваПариж
Париж
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
МОСКВА, 15 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Команда Китая, благодаря художественному таланту и превосходным навыкам выпечки, завоевала Кубок мира по кондитерскому искусству (La Coupe de Monde de la Boulangerie) в Париже.
Китайская команда впервые поднялась на подиум победителей после того, как в 1992 году был основан этот чемпионат мира по кондитерскому искусству.
Второе и третье место заняли, соответственно, Япония и Дания. Мировой финал конкурса проходил с 11 по 14 января, в нём приняли участие 12 команд. Каждый финалист является безусловным мастером по выпечке, прошедшим национальные отборочные туры и полуфиналы в масштабе регионов мира.
В мировом финале благодаря богатому воображению, своеобразной креативности, уникальным навыкам, стилю и своему неповторимому подходу к кондитерскому искусству, китайские участники, используя новейшие технические методики, приготовили хлеб с новыми вкусами, оформив его в невероятные по красоте художественные композиции. Так, для приготовления "художественного хлеба" китайский участник Гун Синь использовал традиционные китайские музыкальные инструменты, такие, как пипа, сона и барабан – чтобы подчеркнуть тему конкурса "национальная музыка". Особенно впечатляюще выглядят объединённые в единую композицию фигура "Кунг-фу Панда" и "Сянъюнь" ("предвещающие счастье облака").
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Россия-Китай: ГлавноеКитайПариж
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