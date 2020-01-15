Китайская команда завоевала Кубок мира по выпечке хлеба в Париже

Китайская команда впервые поднялась на подиум победителей после того, как в 1992 году был основан этот чемпионат мира по кондитерскому искусству.

Второе и третье место заняли, соответственно, Япония и Дания. Мировой финал конкурса проходил с 11 по 14 января, в нём приняли участие 12 команд. Каждый финалист является безусловным мастером по выпечке, прошедшим национальные отборочные туры и полуфиналы в масштабе регионов мира.