ОНФ проконтролирует строительство яслей

"Строительство яслей - это масштабная, огромная программа... Обязательно на региональном уровне совместно с регионами мы уделим этому максимальное внимание, посчитаем, какая потребность, насколько действительно сегодня запрос среди людей, и сделаем все для того, чтобы ясли были построены вовремя", - сказал Кузнецов РИА Новости после оглашения послания президента.