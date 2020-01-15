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ОНФ проконтролирует строительство яслей
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РИА Новости

ОНФ проконтролирует строительство яслей

15:04 15.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДетский сад
Детский сад
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Детский сад. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Общероссийский народный фронт совместно с региональными властями будет держать на контроле строительство яслей в стране, заявил глава исполкома движения Михаил Кузнецов.
Президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, раскритиковал ситуацию с обеспечением семей в России яслями, обратился к губернаторам, отметив, что так работать нельзя. Как отметил президент, из федерального бюджета были выделены средства, чтобы помочь регионам до конца 2021 года создать 255 тысяч новых мест в яслях, "однако за 2018-2019 годы вместо 90 тысяч таких мест созданы всего 78, из них реально могут быть предоставлены малышам 37,5 тысячи, на остальные до сих пор не получена образовательная лицензия".
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"Строительство яслей - это масштабная, огромная программа... Обязательно на региональном уровне совместно с регионами мы уделим этому максимальное внимание, посчитаем, какая потребность, насколько действительно сегодня запрос среди людей, и сделаем все для того, чтобы ясли были построены вовремя", - сказал Кузнецов РИА Новости после оглашения послания президента.
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Общероссийский народный фронтВладимир ПутинРоссияОбщество
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