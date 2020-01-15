ОНФ заявил о контроле над модернизацией фельдшерско-акушерских пунктов

"Это работа, которая под руководством Леонида Михайловича Рошаля уже велась весь этот год. По итогам года есть выводы, мы стараемся в максимально здесь в партнерском режиме с регионами работать. И когда мы видим, что есть проблемы с укомплектованием ФАПов, с оборудованием, мы всегда включаемся. Совместными усилиями с регионами мы будем по-прежнему стараться довести процесс до финальной точки, чтобы ни в коем случае, даже если ФАП построен, он не стоял пустым", - сказал Кузнецов РИА Новости по итогам оглашения послания президента.