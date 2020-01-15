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ОНФ заявил о контроле над модернизацией фельдшерско-акушерских пунктов
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РИА Новости

ОНФ заявил о контроле над модернизацией фельдшерско-акушерских пунктов

14:58 15.01.2020 (обновлено: 15:46 15.01.2020)
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоФельдшер измеряет давление пациенту в фельдшерско-акушерском пункте
Фельдшер измеряет давление пациенту в фельдшерско-акушерском пункте
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Фельдшер измеряет давление пациенту в фельдшерско-акушерском пункте. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Общероссийский народный фронт уже контролирует состояние фельдшерско-акушерских пунктов в РФ и продолжит держать ситуацию на контроле после поручения президента РФ, лидера ОНФ Владимира Путина, заявил глава исполкома движения Михаил Кузнецов.
Завершить развертывание фельдшерско-акушерских пунктов в России нужно до конца года, ОНФ должен взять под контроль их модернизацию, заявил президент РФ в послании Федеральному Собранию.
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"Это работа, которая под руководством Леонида Михайловича Рошаля уже велась весь этот год. По итогам года есть выводы, мы стараемся в максимально здесь в партнерском режиме с регионами работать. И когда мы видим, что есть проблемы с укомплектованием ФАПов, с оборудованием, мы всегда включаемся. Совместными усилиями с регионами мы будем по-прежнему стараться довести процесс до финальной точки, чтобы ни в коем случае, даже если ФАП построен, он не стоял пустым", - сказал Кузнецов РИА Новости по итогам оглашения послания президента.
Кузнецов также отметил, что срок, необходимый для проведения правовых и регуляторных изменений, "будет минимальным".
Сопредседатель центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль подчеркнул, что к контролю над состоянием ФАПов будет привлечена вся структура Народного фронта по стране.
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