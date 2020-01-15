Скворцова ждет рассмотрения проекта о продаже алкоголя с 21 года

Ранее Минздрав представил на межведомственное согласование проект закона, согласно которому лица младше 21 года не смогут покупать алкоголь крепостью выше 16,5%. Инициативу поддержали в МВД, Минобрнауки, Минпросвещения, Минпромторге, Минтруде, Минспорте, Минобороны, Роспотребнадзоре и Росмолодежи. Однако против предложения выступило министерство финансов.

"Большинство федеральных органов исполнительной власти и большинство общественных площадок его поддержали, более того, соцопросы показывают, что более 70% населения его тоже поддерживают, поэтому должен сейчас уже в Думе рассматриваться скоро", - сказала Скворцова журналистам.