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Скворцова ждет рассмотрения проекта о продаже алкоголя с 21 года
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РИА Новости

Скворцова ждет рассмотрения проекта о продаже алкоголя с 21 года

14:57 15.01.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время прямой линии в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". 13 сентября 2019
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время прямой линии в международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 13 сентября 2019
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Законопроект о повышении минимального возраста продажи алкоголя до 21 года может быть скоро внесен в Госдуму и рассмотрен, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Ранее Минздрав представил на межведомственное согласование проект закона, согласно которому лица младше 21 года не смогут покупать алкоголь крепостью выше 16,5%. Инициативу поддержали в МВД, Минобрнауки, Минпросвещения, Минпромторге, Минтруде, Минспорте, Минобороны, Роспотребнадзоре и Росмолодежи. Однако против предложения выступило министерство финансов.
"Большинство федеральных органов исполнительной власти и большинство общественных площадок его поддержали, более того, соцопросы показывают, что более 70% населения его тоже поддерживают, поэтому должен сейчас уже в Думе рассматриваться скоро", - сказала Скворцова журналистам.
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда
11 сентября 2019, 12:41Религия и мировоззрение
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