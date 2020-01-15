Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T15:13+0300
https://ria.ru/20200115/1563446999.html
Материнский капитал в России будут выдавать при рождении первенца
https://cdn23.img.ria.ru/images/156344/17/1563441761_0:67:2602:1531_1036x0_80_0_0_015c2296d08f67784e7842b7c7af2ec8.jpg
РИА Новости
Материнский капитал в России будут выдавать при рождении первенца
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию, что материнский капитал будут выдавать уже при рождении первенца.
2020-01-15T14:56+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=3231451&type=mp4
https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/06/1563440605_0:0:640:360_1200x0_80_0_0_e120452e8ae2c49cf6d2e54485f68f1f.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156344/06/1563440605_81:0:561:360_1200x0_80_0_0_e34db4d21509221a559117fabab91fb7.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156344/06/1563440605_141:0:501:360_1200x0_80_0_0_942a4712e475957a87b05be84cbbf138.jpg
PT2M34S

Материнский капитал в России будут выдавать при рождении первенца

14:56 15.01.2020 (обновлено: 15:13 15.01.2020)
7344
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Президент Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию, что материнский капитал будут выдавать уже при рождении первенца.
"Нам необходимо поддержать молодых людей, тех, кто начинает семейную жизнь, <...> мечтает о детях. В этой связи хотел бы предложить новые дополнительные решения по материнскому капиталу, которые должны также вступить в силу с 1 января 2020 года. Уже при рождении первенца семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем объеме", — сказал он.
Президент напомнил, что с этого года размер материнского капитала составляет 466 617 рублей, и предложил увеличить его при рождении второго ребенка еще на 150 тысяч.

"Таким образом, общий размер материнского капитала для семьи с двумя детьми составит 616 617 рублей и в дальнейшем он будет ежегодно индексироваться", — сказал глава государства.

Он добавил, что сейчас программа рассчитана до 31 декабря 2021-го, и пообещал, что ее продлят как минимум до конца 2026-го.
Предложения Путина по поводу материнского капитала прокомментировал глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов. Он отметил, что такие решения однозначно будут восприняты позитивно и будут способствовать, среди прочего, и улучшению жилищных условий российских семей. Соответствующие поправки в законодательство, по словам депутата, парламент примет оперативно.

Поддержка семей с детьми

Кроме того, президент подчеркнул необходимость создания стройной, масштабной и эффективно работающей системы поддержки семьи. В частности, он предложил ввести с 1 января выплаты на каждого ребенка от трех до семи лет.
Их будут получать семьи, чьи доходы не превышают прожиточного минимума на человека. На первом этапе сумма составит половину прожиточного минимума — 5,5 тысячи рублей, но к следующему году может вырасти вдвое, до 11 тысяч рублей.
Чтобы получить такую выплату, достаточно подать заявление, а также указать легальный официальный доход. При этом глава государства подчеркнул, что эту процедуру нужно сделать максимально удобной и простой: чтобы все можно было оформить без очередей или дистанционно, через соответствующий государственный портал.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
500000
Обсудить 0
Послание президента России Федеральному собраниюВладимир ПутинРоссияОбщество
Рекомендуем
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Материнский капитал в России будут выдавать при рождении первенца
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с членами Совета Безопасности РФ
Путин заявил о проблемах с обеспечением семей яслями
Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодного послания президента РФ Федеральному Собранию
Путин предложил увеличить материнский капитал
Видео возможного попадания двух ракет в Boeing
NYT показала видео возможного попадания двух ракет в Boeing в Иране
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Ключевые заявления
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев перед встречей с членами правительства РФ
Правительство России уходит в отставку
Путин предложил ежемесячные выплаты для детей от трех до семи лет
Путин предложил ввести выплаты на детей от трех до семи лет
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Запрос на перемены: о чем Владимир Путин говорил Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Путин предложил россиянам проголосовать по поправкам в Конституцию
Президент РФ Владимир Путин после выступления с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Путин оценил необходимость ограничения числа президентских сроков
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Путин заявил о необходимости закрепить в Конституции норму о МРОТ
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
Жириновский предложил списать кредитные долги россиян
Новорожденные дети
В московском загсе оценили возможность замены отчества на "матчество"
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Путин задал вектор на национализацию элит, заявили политологи
Ежегодное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Путин призвал ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:40Разведчик рассказал о первом общем бое советских и польских партизан
05:34В Гидрометцентре рассказали о температурных аномалиях
05:27Польский профессор рассказала об истоках ненависти к России
05:26Синоптики рассказали, когда в России начинается климатическая весна
05:16В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в России в феврале
05:13В Японии создали кризисный отдел из-за случая пневмонии нового типа
05:09Вашингтон и Сеул не смогли договориться о разделении военных расходов
05:06В Сирии боевики продолжают обстреливать населенные пункты под Алеппо
05:03Глава МИД Пакистана заявил, что на встрече с Помпео обсудит Иран
05:02Жириновский ответил на вопрос о намерении посадить Соловьева в тюрьму
04:57В Хабаровском крае посчитали, сколько региону нужно на детские пособия
04:47Машков прокомментировал то, что "Дылда" не стала номинантом на "Оскар"
04:41Ъ: Медведев планировал реформу политической системы
04:39Роскосмос нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией
04:36В Бейруте армия взяла под контроль район около российского посольства
04:32В Палестине рассказали о перспективах переговоров с Израилем
04:28В Палестине назвали темы, которые будут обсуждать Путин и Аббас
04:23В США ждут ускорения роста экономики из-за соглашения с Китаем и USMCA
04:15В Палестине считают, что у США нет плана по урегулированию в регионе
04:04В Японии выявили первый случай заболевания коронавирусом нового типа
Лента новостейМолния