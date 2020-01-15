Материнский капитал в России будут выдавать при рождении первенца

"Нам необходимо поддержать молодых людей, тех, кто начинает семейную жизнь, <...> мечтает о детях. В этой связи хотел бы предложить новые дополнительные решения по материнскому капиталу, которые должны также вступить в силу с 1 января 2020 года. Уже при рождении первенца семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем объеме", — сказал он.

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Президент напомнил, что с этого года размер материнского капитала составляет 466 617 рублей, и предложил увеличить его при рождении второго ребенка еще на 150 тысяч.

"Таким образом, общий размер материнского капитала для семьи с двумя детьми составит 616 617 рублей и в дальнейшем он будет ежегодно индексироваться", — сказал глава государства.

Он добавил, что сейчас программа рассчитана до 31 декабря 2021-го, и пообещал, что ее продлят как минимум до конца 2026-го.

Предложения Путина по поводу материнского капитала прокомментировал глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов. Он отметил, что такие решения однозначно будут восприняты позитивно и будут способствовать, среди прочего, и улучшению жилищных условий российских семей. Соответствующие поправки в законодательство, по словам депутата, парламент примет оперативно.

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Поддержка семей с детьми

Кроме того, президент подчеркнул необходимость создания стройной, масштабной и эффективно работающей системы поддержки семьи. В частности, он предложил ввести с 1 января выплаты на каждого ребенка от трех до семи лет.

Их будут получать семьи, чьи доходы не превышают прожиточного минимума на человека. На первом этапе сумма составит половину прожиточного минимума — 5,5 тысячи рублей, но к следующему году может вырасти вдвое, до 11 тысяч рублей.

Чтобы получить такую выплату, достаточно подать заявление, а также указать легальный официальный доход. При этом глава государства подчеркнул, что эту процедуру нужно сделать максимально удобной и простой: чтобы все можно было оформить без очередей или дистанционно, через соответствующий государственный портал.