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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T14:54+0300
https://ria.ru/20200115/1563446959.html
Кудрин оценил разделение полномочий премьера и президента в экономике
https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/24/1563442455_0:0:3054:1719_1036x0_80_0_0_9bedbc4df3d5720f388ee0929c96ca34.jpg
РИА Новости

Кудрин оценил разделение полномочий премьера и президента в экономике

14:54 15.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАлексей Кудрин во время интервью после ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Алексей Кудрин во время интервью после ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Полномочия президента и главы правительства в экономической сфере должны быть разделены более строго, сейчас в этой сфере есть некая неопределенность, считает глава Счетной палаты (СП) РФ Алексей Кудрин.
"Я считаю, и всегда считал... что более строго должны быть распределены, разделены полномочия президента и премьера в экономической сфере. Сегодня любое поручение президента председатель правительства должен исполнить, таким образом, ответственность размывается между президентом и премьером в отношении целого ряда экономических мер",- сказал он журналистам.
"Было бы хорошо впоследствии, когда-то в будущем, такое распределение, более строгое, в экономической сфере ввести. Я считаю, сегодня у нас в этом некоторая неопределенность", - добавил он.
Он также добавил, что назначение парламентом министров не будет значимым, если у президента всегда будет право их сместить. Ранее в среду президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию сказал, что парламент страны должен взять на себя большую ответственность за формирование правительства.
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"Меры по определению нового статуса премьера, назначения, по сути, утверждения парламентом премьеров, вице-премьеров и министров, сохраняют у президента право их смещения. Эти основания по смещению должны быть более строго определены, иначе меры по назначению размываются. Они не будут столь значимы, если у президента всегда есть право их сместить", - добавил он.
Глава СП тем не менее добавил, что у него есть ощущение движения России в сторону парламентской республики. "Это маленький шажок, да, в сторону парламентской республики, но пока это еще не парламентская республика, как было сказано, и у президента все предыдущие полномочия сохранятся", - ответил он на соответствующий вопрос.
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