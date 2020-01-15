Кудрин оценил разделение полномочий премьера и президента в экономике

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Полномочия президента и главы правительства в экономической сфере должны быть разделены более строго, сейчас в этой сфере есть некая неопределенность, считает глава Счетной палаты (СП) РФ Полномочия президента и главы правительства в экономической сфере должны быть разделены более строго, сейчас в этой сфере есть некая неопределенность, считает глава Счетной палаты (СП) РФ Алексей Кудрин

"Я считаю, и всегда считал... что более строго должны быть распределены, разделены полномочия президента и премьера в экономической сфере. Сегодня любое поручение президента председатель правительства должен исполнить, таким образом, ответственность размывается между президентом и премьером в отношении целого ряда экономических мер",- сказал он журналистам.

"Было бы хорошо впоследствии, когда-то в будущем, такое распределение, более строгое, в экономической сфере ввести. Я считаю, сегодня у нас в этом некоторая неопределенность", - добавил он.

Он также добавил, что назначение парламентом министров не будет значимым, если у президента всегда будет право их сместить. Ранее в среду президент РФ Владимир Путин послании Федеральному собранию сказал, что парламент страны должен взять на себя большую ответственность за формирование правительства.

"Меры по определению нового статуса премьера, назначения, по сути, утверждения парламентом премьеров, вице-премьеров и министров, сохраняют у президента право их смещения. Эти основания по смещению должны быть более строго определены, иначе меры по назначению размываются. Они не будут столь значимы, если у президента всегда есть право их сместить", - добавил он.