Кудрин назвал стоимость реализации предложенных Путиным мер

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Глава Счетной палаты Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал сегодняшнее послание президента к Федеральному собранию "самым дорогим" на его памяти.

"Прозвучавшие меры — достаточно дорогие, они потребуют от 400 до 500 миллиардов рублей <...> в год, я имею в виду все экономические меры, включая социальные", — сказал он журналистам.

По мнению главы Счетной палаты, для этого потребуется изыскать дополнительные ресурсы в размере примерно 0,4-0,5 процента ВВП.

Он отметил, что результаты от выплат на детей для семей с низкими доходами можно будет увидеть уже через два месяца, когда субсидии поступят получателям.

Владимир Путин в послании Федеральному собранию представил ряд мер по решению демографической проблемы. В частности, он предложил выплачивать материнский капитал за первого ребенка, а за второго — увеличить его еще на 150 тысяч рублей и затем индексировать. Саму программу материнского капитала планируется продлить до конца 2026 года.