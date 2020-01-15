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Кудрин назвал стоимость реализации предложенных Путиным мер
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РИА Новости

Кудрин назвал стоимость реализации предложенных Путиным мер

14:50 15.01.2020 (обновлено: 18:32 15.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
© РИА Новости / Евгений Биятов
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал сегодняшнее послание президента к Федеральному собранию "самым дорогим" на его памяти.
"Прозвучавшие меры — достаточно дорогие, они потребуют от 400 до 500 миллиардов рублей <...> в год, я имею в виду все экономические меры, включая социальные", — сказал он журналистам.
По мнению главы Счетной палаты, для этого потребуется изыскать дополнительные ресурсы в размере примерно 0,4-0,5 процента ВВП.
Он отметил, что результаты от выплат на детей для семей с низкими доходами можно будет увидеть уже через два месяца, когда субсидии поступят получателям.
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Владимир Путин в послании Федеральному собранию представил ряд мер по решению демографической проблемы. В частности, он предложил выплачивать материнский капитал за первого ребенка, а за второго — увеличить его еще на 150 тысяч рублей и затем индексировать. Саму программу материнского капитала планируется продлить до конца 2026 года.
Кроме того, с января вводятся ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет. Они предназначены для семей с низкими доходами, не превышающими прожиточный минимум на человека. На первоначальном этапе сумма будет составлять половину прожиточного минимума — 5,5 тысячи рублей, а со следующего года может вырасти вдвое.
Татьяна Голикова
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Алексей КудринВладимир ПутинРоссияЭкономика
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