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Плоский НДФЛ в 13% сохранится, заявил Кудрин
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РИА Новости

Плоский НДФЛ в 13% сохранится, заявил Кудрин

14:50 15.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАлексей Кудрин во время интервью после ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Алексей Кудрин во время интервью после ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
© РИА Новости / Илья Питалев
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Алексей Кудрин во время интервью после ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Вопрос об изменении подходов к НДФЛ не прозвучал в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, значит, плоская шкала налогообложения доходов в 13% сохранится, заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.
"После этого послания я вижу, что плоская шкала налогов не затронута. И я посчитал: сейчас не надо трогать, тем более, правительство и президент определили стабильность налогов и неизменяемость налогов на ближайшие шесть лет. Плоская шкала относится к этой категории", - сказал Кудрин.
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Алексей КудринВладимир ПутинРоссияЭкономика
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