Плоский НДФЛ в 13% сохранится, заявил Кудрин

"После этого послания я вижу, что плоская шкала налогов не затронута. И я посчитал: сейчас не надо трогать, тем более, правительство и президент определили стабильность налогов и неизменяемость налогов на ближайшие шесть лет. Плоская шкала относится к этой категории", - сказал Кудрин.