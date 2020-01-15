Плоский НДФЛ в 13% сохранится, заявил Кудрин

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Вопрос об изменении подходов к НДФЛ не прозвучал в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, значит, плоская шкала налогообложения доходов в 13% сохранится, заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.
"После этого послания я вижу, что плоская шкала налогов не затронута. И я посчитал: сейчас не надо трогать, тем более, правительство и президент определили стабильность налогов и неизменяемость налогов на ближайшие шесть лет. Плоская шкала относится к этой категории", - сказал Кудрин.
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