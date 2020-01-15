Греф прокомментировал идею Путина об усилении роли парламента

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф считает правильным усиление роли парламента в стране, отчетность правительства парламенту.
"Мне кажется очень правильная постановка задачи - усиление роли парламента, подотчетность министров правительства парламенту", - сказал Греф журналистам.
Ранее в среду президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию сказал, что ответственность парламента за формирование правительства повышает и ответственность за результаты работы кабмина. По словам главы государства, практически все фракции, представленные в Госдуме, считают, что Федеральное собрание готово взять на себя большую ответственность за формирование правительства.
Греф возглавляет Сбербанк с 2007 года, до этого он занимал пост министра экономического развития и торговли РФ.