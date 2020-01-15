Греф прокомментировал идею Путина об усилении роли парламента

"Мне кажется очень правильная постановка задачи - усиление роли парламента, подотчетность министров правительства парламенту", - сказал Греф журналистам.

Греф возглавляет Сбербанк с 2007 года, до этого он занимал пост министра экономического развития и торговли РФ.