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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T14:44+0300
https://ria.ru/20200115/1563446323.html
Греф прокомментировал идею Путина об усилении роли парламента
https://cdn23.img.ria.ru/images/156343/46/1563434696_0:167:2994:1851_1036x0_80_0_0_dd06f35c3b3bdfd3c27658e3438ab9fe.jpg
РИА Новости

Греф прокомментировал идею Путина об усилении роли парламента

14:44 15.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГерман Греф перед оглашением ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Герман Греф перед оглашением ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Герман Греф перед оглашением ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф считает правильным усиление роли парламента в стране, отчетность правительства парламенту.
"Мне кажется очень правильная постановка задачи - усиление роли парламента, подотчетность министров правительства парламенту", - сказал Греф журналистам.
Ранее в среду президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию сказал, что ответственность парламента за формирование правительства повышает и ответственность за результаты работы кабмина. По словам главы государства, практически все фракции, представленные в Госдуме, считают, что Федеральное собрание готово взять на себя большую ответственность за формирование правительства.
Греф возглавляет Сбербанк с 2007 года, до этого он занимал пост министра экономического развития и торговли РФ.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Онлайн
Вчера, 11:00Послание президента России Федеральному собранию
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Ключевые заявления
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Послание президента России Федеральному собраниюСовет Федерации РФГосдума РФВладимир ПутинГерман ГрефРоссияПолитика
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