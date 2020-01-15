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Культура
2020-01-15T17:56+0300
https://ria.ru/20200115/1563446092.html
На Украине пригрозили сорвать выступление Башарова
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РИА Новости

На Украине пригрозили сорвать выступление Башарова

14:40 15.01.2020 (обновлено: 17:56 15.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАктер Марат Башаров
Актер Марат Башаров
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В Харькове активисты пригрозили сорвать спектакль с участием российского артиста Марата Башарова из-за его выступления в Крыму, сообщил УНИАН.
Так, лидер одной из общественных организаций обратился в Госпогранслужбу и СБУ с требованием запретить Башарову въезд в страну.
В случае если актера пропустят на территорию Украины, активисты пообещали "инициировать акцию протеста по блокированию его выступления".
В СБУ заявили, что приняли эту информацию к сведению.
Певица София Ротару
26 ноября 2019, 11:43Культура
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Обсудить 8
КультураМарат БашаровКрымРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Если бы был мировой рейтинг дикости, то Украина уж точно была бы одним из лидеров.
15 января, 15:53
Фома Фомич
1800100
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