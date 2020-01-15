На Украине пригрозили сорвать выступление Башарова

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В Харькове активисты пригрозили сорвать спектакль с участием российского артиста Марата Башарова из-за его выступления в Крыму, сообщил УНИАН.
Так, лидер одной из общественных организаций обратился в Госпогранслужбу и СБУ с требованием запретить Башарову въезд в страну.
В случае если актера пропустят на территорию Украины, активисты пообещали "инициировать акцию протеста по блокированию его выступления".
В СБУ заявили, что приняли эту информацию к сведению.
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