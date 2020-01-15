Кузнецова назвала предложенные Путиным меры поддержки семей чудесными

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова назвала меры по поддержке семей с детьми, предложенные президентом в ходе послания Федеральному собранию, чудесными.
"Я бы отметила, во-первых, то, что начали с темы семьи, с самой дорогой, любимой для меня темы. И в контексте проблемы демографии говорилось ещё и о ценностях, и о заботе о здоровье детей. Вот это самое важное. Во-первых, повышение пособий и те меры, которые были предложены по повышению благополучия каждой семьи и семей с детьми. Это маткапитал, индексация и пересмотр порядка его выплаты, который тоже поможет семьям. Это выплаты на детей до семи лет. Это чудесное решение. Этого не ждали", - сказала Кузнецова.
Она также отметила прозвучавшую в ходе послания Федеральному собранию тему горячего питания, уточнив, что о проблемах в этой сфере говорилось очень много, а теперь "это решение доступно, понятно и должно порадовать всех родителей, а самое главное - сделать здоровыми наших детей".
Кузнецова отметила, что особо тревожной темой была тема воспитания детей, все упиралось в вопрос о том, как организовать воспитательный процесс. По её словам, теперь учителя смогут получить доплату за классное руководство.
"И как раз президент это озвучил в контексте повышения качества воспитания в образовательных организациях. Я рада, что прозвучали эти темы, и теперь очень ждём, что это реально повлияет на жизнь наших детей", - сказала Кузнецова.
"Я была бы рада, если бы случился он (демографический бум) хоть после, хоть до. Но самое ведь главное не бум, а главное, чтобы заработала система поддержки семьи, и президент об этом сказал", - добавила она, отвечая на вопрос о том, не будет ли демографического бума после послания президента Федеральному собранию.