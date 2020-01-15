Кузнецова назвала предложенные Путиным меры поддержки семей чудесными

"Я бы отметила, во-первых, то, что начали с темы семьи, с самой дорогой, любимой для меня темы. И в контексте проблемы демографии говорилось ещё и о ценностях, и о заботе о здоровье детей. Вот это самое важное. Во-первых, повышение пособий и те меры, которые были предложены по повышению благополучия каждой семьи и семей с детьми. Это маткапитал, индексация и пересмотр порядка его выплаты, который тоже поможет семьям. Это выплаты на детей до семи лет. Это чудесное решение. Этого не ждали", - сказала Кузнецова.