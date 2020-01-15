Совфед обсудит план реализации послания Путина в среду

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в среду в СФ состоится совещание, где будет обсуждаться план реализации послания президента Федеральному Собранию и внесение изменений в Конституцию.

"Сегодня уже у меня вечером будет совещание, где мы примем план реализации положений послания президента", - сказала Матвиенко.

Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил Госдуме принимать участие в утверждении правительства РФ, Совету Федерации - в назначении руководителей силовых министерств, а также региональных прокуроров. Путин также заявил, что Конституция РФ должна иметь приоритет над международным законодательством, члены правительства, парламентарии, главы субъектов не должны иметь иностранного гражданства. Кандидат в президенты России должен не менее 25 лет жить на территории страны и никогда не иметь иностранного гражданства.

Также Путин предложил россиянам проголосовать по предложенному им пакету изменений в Конституцию РФ.

Послание президента РФ Федеральному Собранию носит социальный характер, заявила вике-спикер СФ Галина Карелова.

"Глава государства, как и в предыдущих посланиях Федеральному Собранию, в определении основных направлений развития страны опирается на общественный запрос. Социальная политика требует тонкого регулирования. Все решения и федерального, и регионального уровня должны обсуждаться и приниматься на основе мнения жителей нашей страны. Президент России регулярно проводит прямые линии, встречается с людьми", - сказала вице-спикер СФ.

Особое внимание глава государства уделил проблемам повышения качества жизни граждан, преодоления бедности, отметила она. "Бедность – одна из самых острейших проблем, актуальных не только для России, но и для большинства стран мира. У нас в России она в первую очередь касается семей с детьми, многодетных семей. Рождение детей не должно нести риски снижения уровня их благосостояния", - добавила Карелова.

По сути, в послании предложена эффективная система мер поддержки, в числе которых увеличение и расширение программы материнского капитала, продление его действия, ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет, сказала сенатор.