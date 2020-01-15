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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T18:44+0300
https://ria.ru/20200115/1563445865.html
Совфед обсудит план реализации послания Путина в среду
https://cdn24.img.ria.ru/images/156340/67/1563406771_0:259:3072:1987_1036x0_80_0_0_45a245b6a24276684a0f169bcbcb8f8f.jpg
РИА Новости

Совфед обсудит план реализации послания Путина в среду

14:37 15.01.2020 (обновлено: 18:44 15.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в среду в СФ состоится совещание, где будет обсуждаться план реализации послания президента Федеральному Собранию и внесение изменений в Конституцию.
"Сегодня уже у меня вечером будет совещание, где мы примем план реализации положений послания президента", - сказала Матвиенко.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
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Вчера, 11:00Послание президента России Федеральному собранию
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Ключевые заявления
Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил Госдуме принимать участие в утверждении правительства РФ, Совету Федерации - в назначении руководителей силовых министерств, а также региональных прокуроров. Путин также заявил, что Конституция РФ должна иметь приоритет над международным законодательством, члены правительства, парламентарии, главы субъектов не должны иметь иностранного гражданства. Кандидат в президенты России должен не менее 25 лет жить на территории страны и никогда не иметь иностранного гражданства.
Также Путин предложил россиянам проголосовать по предложенному им пакету изменений в Конституцию РФ.
Предварительные итоги единого дня голосования
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Послание президента РФ Федеральному Собранию носит социальный характер, заявила вике-спикер СФ Галина Карелова.
"Глава государства, как и в предыдущих посланиях Федеральному Собранию, в определении основных направлений развития страны опирается на общественный запрос. Социальная политика требует тонкого регулирования. Все решения и федерального, и регионального уровня должны обсуждаться и приниматься на основе мнения жителей нашей страны. Президент России регулярно проводит прямые линии, встречается с людьми", - сказала вице-спикер СФ.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
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Особое внимание глава государства уделил проблемам повышения качества жизни граждан, преодоления бедности, отметила она. "Бедность – одна из самых острейших проблем, актуальных не только для России, но и для большинства стран мира. У нас в России она в первую очередь касается семей с детьми, многодетных семей. Рождение детей не должно нести риски снижения уровня их благосостояния", - добавила Карелова.
По сути, в послании предложена эффективная система мер поддержки, в числе которых увеличение и расширение программы материнского капитала, продление его действия, ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет, сказала сенатор.
Наряду с этим глава государства призвал регионы активнее использовать социальный контракт, который позволяет учитывать особенности и условия жизни каждой семьи, отметила парламентарий. "К сожалению, потенциал механизма не реализован в полной мере. Большинство субъектов Федерации имеют единичную практику его применения. Нужно усилить работу в этом направлении. При этом, как подчеркнул президент, результатом работы власти должно стать не количество заключенных контрактов, а снижение бедности", - сказала законодатель.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
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Послание президента России Федеральному собраниюВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФВладимир ПутинПолитика
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