МЭР оценило социальные инициативы Путина в 0,3 трлн рублей на 2020 год

"Суммарная стоимость пакета в текущем году составит около 0,3 триллиона рублей, а начиная с 2022 года будет составлять более 0,6 триллиона рублей в год", – говорится в сообщении.

Министерство поясняет, что речь идет о трех ключевых инициативах послания в сфере социально-экономического развития: новое пособие для малообеспеченных семей с детьми, расширение программы материнского капитала и снижение налога на прибыль для инвестирующих компаний. Эти инициативы направлены на решение трех ключевых задач: снижение уровня бедности и рост доходов населения, преодоление последствий демографического спада и стимулирование инвестиций в реальный сектор экономики, отмечает МЭР.