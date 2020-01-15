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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T14:45+0300
https://ria.ru/20200115/1563445633.html
МЭР оценило социальные инициативы Путина в 0,3 трлн рублей на 2020 год
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РИА Новости

МЭР оценило социальные инициативы Путина в 0,3 трлн рублей на 2020 год

14:45 15.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Социально-экономические инициативы президента России Владимира Путина в 2020 году обойдутся в 0,3 триллиона рублей, а начиная с 2022 года будут стоить более 0,6 триллиона рублей в год, говорится в заявлении Минэкономразвития по итогам озвученного в среду послания Федеральному собранию.
"Суммарная стоимость пакета в текущем году составит около 0,3 триллиона рублей, а начиная с 2022 года будет составлять более 0,6 триллиона рублей в год", – говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
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Вчера, 11:00Послание президента России Федеральному собранию
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Ключевые заявления
Министерство поясняет, что речь идет о трех ключевых инициативах послания в сфере социально-экономического развития: новое пособие для малообеспеченных семей с детьми, расширение программы материнского капитала и снижение налога на прибыль для инвестирующих компаний. Эти инициативы направлены на решение трех ключевых задач: снижение уровня бедности и рост доходов населения, преодоление последствий демографического спада и стимулирование инвестиций в реальный сектор экономики, отмечает МЭР.
"С точки зрения текущей экономической динамики пакет направлен на преодоление "ловушки слабого спроса", - сообщает Минэкономразвития.
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