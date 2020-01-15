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Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T14:32+0300
https://ria.ru/20200115/1563445183.html
Власти Крыма назвали поддержку классных руководителей очень важной
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РИА Новости

Власти Крыма назвали поддержку классных руководителей очень важной

14:32 15.01.2020
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Первоклассники на праздновании Дня знаний
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости. Финансовая и моральная поддержка классных руководителей в школах является важным аспектом обучения и воспитания детей, такое мнение РИА Новости высказали министр образования, науки и молодежи региона Валентина Лаврик и заместитель спикера парламента Крыма Владимир Бобков.
Президент России Владимир Путин поручил с 1 сентября 2020 года ввести доплаты для классных руководителей в школах в размере не менее 5 тысяч рублей за счет федерального бюджета.
"Поддержать классных руководителей очень важно. Сейчас возрастает число проблем, и помочь принять правильное решение ребенку может только близкий человек. Поскольку классный руководитель – второй родной человек, который находится с ребенком в годы и во время его развития, это очень здорово, что будет такая финансовая поддержка", - сказала РИА Новости Лаврик.
Бобков, в свою очередь, считает важным воспитательный аспект в классном руководстве, что также требует внимания и поддержки со стороны государства.
"Наполнить содержанием такое понятие, как воспитание, в учебном процессе и уйти от термина "образовательные услуги" необходимо. Спросите у любого учителя – все говорят об одном: тяжело работать с детьми, это требует внимания, сил, времени. Здесь стимулирование похвально", - сказал РИА Новости вице-спикер.
Преподаватель в школьном кабинете
6 декабря 2018, 13:32
В Госдуме предложили повысить статус классных руководителей в школах
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