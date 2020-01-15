Власти Крыма назвали поддержку классных руководителей очень важной

"Поддержать классных руководителей очень важно. Сейчас возрастает число проблем, и помочь принять правильное решение ребенку может только близкий человек. Поскольку классный руководитель – второй родной человек, который находится с ребенком в годы и во время его развития, это очень здорово, что будет такая финансовая поддержка", - сказала РИА Новости Лаврик.