Силуанов назвал наиболее дорогостоящие проекты из послания Путина

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Правительство РФ изыщет средства на реализацию озвученных президентом в послании проектов по улучшению демографических мер, одни из самых дорогостоящих - поддержка семей с детьми до 7 лет и маткапитал, заявил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов

Он ранее сообщил, что в 2020 году реализация озвученных президентом демографических мер потребует около 400-450 миллиардов рублей.

"Наиболее дорогостоящие и важные - это поддержка семьям, которые нуждаются в государственной помощи: семьи с детьми до 7 лет, это пособия на ребёнка в размере половины прожиточного минимума в регионе - по нашим оценкам, порядка 160-170 миллиардов рублей", - рассказал Силуанов.