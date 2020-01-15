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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T14:30+0300
https://ria.ru/20200115/1563445057.html
Силуанов назвал наиболее дорогостоящие проекты из послания Путина
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РИА Новости

Силуанов назвал наиболее дорогостоящие проекты из послания Путина

14:30 15.01.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Правительство РФ изыщет средства на реализацию озвученных президентом в послании проектов по улучшению демографических мер, одни из самых дорогостоящих - поддержка семей с детьми до 7 лет и маткапитал, заявил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Он ранее сообщил, что в 2020 году реализация озвученных президентом демографических мер потребует около 400-450 миллиардов рублей.
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"Наиболее дорогостоящие и важные - это поддержка семьям, которые нуждаются в государственной помощи: семьи с детьми до 7 лет, это пособия на ребёнка в размере половины прожиточного минимума в регионе - по нашим оценкам, порядка 160-170 миллиардов рублей", - рассказал Силуанов.
"Это материнский капитал, его новая формация, когда мы выплачиваем уже за первого ребёнка - потребует дополнительных существенных ресурсов, мы изыщем эти средства, а также помощь субъектам Российской Федерации в части горячего питания и доплат классным руководителям в школах - те задачи, которые озвучил президент, будут обеспечены ресурсами", - заключил министр.
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Послание президента России Федеральному собраниюАнтон СилуановМинистерство финансов РФПравительство РФРоссияОбщество
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